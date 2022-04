Kevätfestivaali kukkii kulttuuria Salossa

Salon kansalaisopiston toiminta kukkii nyt joka nurkalla ja sitä esitellään laajan Kevätfestivaalin tarjonnalla huhti- ja toukokuussa.

Koronavuodet kurittivat opiston näyttely-, konsertti- ja esitystoimintaa tuntuvasti, mutta nyt opiston laajaa tarjontaa ja tekemistä voidaan esitellä livenä ympäri Saloa. Tapahtumat tarjoavat paitsi elävää paikalliskulttuuria, myös kattavan katselmuksen siihen kaikkeen, mitä opiston taide- ja taitoaineiden opetuksessa tapahtuu. Avajaisiin, näyttelyihin ja musiikkitilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Kuvataiteen ja kädentaitojen näyttelykevät alkaa huhtikuun puolella, kun Perniössä (Lupajantie 2) avautuu ikkunanäyttely ( 22.4.–2.5.). Sunnuntaina 24.4. klo 12–16 kädentaitoja pääsee ihailemaan eri kylillä opiston kutomoissa, jotka avaavat ovensa Perniössä, Perttelissä, Suomusjärvellä, Särkisalossa, Kuusjoella ja Kiskossa.

Opiston suuret kevätnäyttelyt avataan 29.4., jolloin avajaisia juhlitaan samanaikaisesti sekä opiston päätoimipaikassa (Ylhäistentie 2) että Piritan taidetalossa ja kutomossa (Hämeentie 34). Tarjolla on kahvibuffetit. Samalla voi tutustua Piritan taidetalon uusiin opetustiloihin sekä sieltä Piritan lastentaloon siirtyneen kutomon uusiin opetustiloihin.

Ylhäistentien ja Piritan kevätnäyttelyt ovat avajaisten jälkeen avoinna 2.–5.5. klo 14–18. Piritan taidetalon näyttelykevättä jatkaa 13.5. avattava ja viikonlopun avoinna oleva Yhdessä -lopputyönäyttely. Näyttelyitä ripustetaan myös pitkin kevättä Salon pääkirjastoon sekä Suomusjärven, Perttelin ja Kiskon kirjastoihin.

Kansalaisopiston musiikkiryhmät esittäytyvät kevään aikana useassa musiikkituokiossa ja konsertissa.

Minä rakastan tätä maata -veteraanipäivän musiikkimatinea tapahtuu Näkkärissä (Ylhäistentie 2) 27.4. klo 11.00–13.00. Ohjelmassa on opiskelijoiden kuoroesityksiä, yksinlaulua ja harmonikkaryhmän esityksiä.

Karaokeryhmä Wappulaulajaiset on Näkkärissä to 28.4. klo 11.00–13.00.

Wappukaraokea nuotiolla -musiikkihetkea vietetään omien eväiden kanssa pe 29.4.klo 11.00–12.30 Teijon luontokeskuksen lähettyvillä osoitteessa Matildanjärventie 84.

Kevään päätteeksi järjestetään Laulamisen ryhmäkurssin Kevään ääniä -laulumatinea Näkkärissä 19.5.klo 11.00–13.00. Ohjelmistossa on kevyen musiikin lauluohjelmistoa laidasta laitaan.

Tanssin kevätnäytökset nähdään lauantaina 7.5. klo 13.30 ja klo 15 Kulttuuritila Näkkärissä. Näytöksissä esiintyvät useat ryhmät lasten satubaletista aikuisten nykytanssiin. Liput tanssiesityksiin maksavat 5 € ja ne ovat ostettavissa verkkokaupasta.

Kansalaisopiston Teatterikoulu tarjoaa kevään aikana sekä hilpeää että jännittävää lastenteatteria, nuorten kirjoittamia monologeja, dokumenttiteatteria ja commedia del arte -tyylistä ilottelua. Osaan esityksistä on pieni pääsymaksu. Lippuja voi ostaa sekä Salon kaupungin verkkokaupasta että ovelta.

Esitykset:

Ella ja jättipotti: 28.4. Kulttuuritila Näkkärissä. Näytelmää esitetään myös kaikille Salon 2.-luokkalaisille osana Kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulan ohjelmasisältöä.

Monologiesitys Sisävälkkä: Näkkärissä 3.5.

Lyhytelokuvat Sukkavaras ja Yön varjo: Näkkärissä 9.5.

Nuorten Esitysprojekti-ryhmän näytelmä Riksraks: 11.5. opiston teatteriluokassa.

Aikuisten teatteritaiteen perusopetuksen teemakurssin esitys Suomalaisia mielenmaisemia – Limonaatia, Rakkautta, Valoa ja varjoa: 17.5. Näkkärissä.

Aikuisten taiteen perusopetuksen 2. vuoden opiskelijoiden kohtaussikermä Teatteriseurue palveluksessanne: 18.5. opiston teatteriluokka.

Tarkempia tietoja Kevätfestivaalista on tarjolla Salon kansalaisopiston nettisivuilta: https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kansalaisopisto/ajankohtaista/