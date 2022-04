Kiina kieltää yrittävänsä kiertää Venäjän-vastaisia sanktioita – länsimaat pelkäävät Kiinan aikovan tukea Venäjää taloudellisesti ja sotilaallisesti

Kiina on kieltänyt yrittävänsä kiertää Venäjälle Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita. EU varoitti Kiinaa aiemmin, että Kiinan mahdolliset yritykset auttaa Venäjää sodassa voivat vahingoittaa taloudellisia suhteita.

Ulkoministeriön viranomainen kertoi toimittajille lauantaina, ettei maa tee mitään tarkoituksellisesti kiertääkseen yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten asettamia pakotteita. Kanta tuli julki EU:n ja Kiinan johtajien perjantaisten virtuaalikeskustelujen jälkeen.

Kiina ei edelleenkään ole tuominnut liittolaisensa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Yhdysvallat on varoittanut, että Kiina saattaa aikoa lähettää sotilaallista ja taloudellista tukea Venäjälle tai auttaa Venäjää selviämään pakotteiden mittavista talousvaikutuksista.

Kiinan ulkoministeriön virkamies Wang Lutong ilmoitti Kiinan vastustavan pakotteita ja sanoi niiden vaikutusten olevan vaarassa levitä myös muualle maailmaan.

EU varoitti Kiinan johtajaa Xi Jinpingiä perjantaina, että mikä tahansa yritys auttaa Venäjää sodankäynnissä voisi haitata maiden välisiä suhteita ja että liike-elämä seuraa tapahtumien etenemistä tiiviisti.

Kiinan roolia ”ei pidä yliarvioida”

Alun perin Kiinan ja EU:n keskustelujen oli tarkoitus keskittyä kauppaan ja ilmastonmuutokseen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja huoli Kiinan mahdollisesta osallistumisesta veivät kuitenkin huomion.

Eurooppalaisten varoituksista huolimatta Wang painotti, että Kiinan normaali kaupankäynti Venäjän kanssa ei saisi häiriintyä. Hän sanoi normaalien kauppasuhteiden auttavan välttämään mahdollisia häiriöitä teollisuudessa ja tuotantoketjuissa.

Kiina on Venäjän suurin kauppakumppani.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut uskovansa Kiinalla olevan vaikutusvaltaa Venäjällä. Von der Leyenin mukaan Kiinan odotetaan ottavan vastuuta sodan lopettamisesta.

Wang kuitenkin painotti lauantaina, ettei Kiinan roolia pidä yliarvioida.

– Tämän ongelman avain ei ole Kiinan käsissä, se on Washingtonissa ja Brysselissä. On eurooppalaisten asia ratkaista se, hän sanoi.

STT

