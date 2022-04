Kiinassa kirjattiin eniten uusia koronatartuntoja sitten helmikuun 2020 – epidemian keskus on nyt Shanghai

Kiina ilmoitti sunnuntaina 13 000 uudesta koronavirustartunnasta. Määrä on suurin sitten helmikuun puolivälin vuonna 2020, jolloin meneillään oli epidemian ensimmäinen aalto.

Uusia kuolemantapauksia ei maan viranomaisten mukaan ole suurista tartuntaluvuista huolimatta kirjattu.

Nyt virus kurittaa erityisesti Shanghaita, jossa suurin osa uusista tartunnoista on tullut ilmi asukkaiden joukkotestauksissa.

Maaliskuuhun asti Kiinan strategia pitää tartunnat mahdollisimman lähellä nollaa piti tartuntamäärät kaksi- tai kolmenumeroisina, mutta helposti tarttuva omikronmuunnos on nyt levinnyt yli kymmeneen maakuntaan. Samalla testataan kiinalaisten kärsivällisyyttä sietää sulkuja, matkustusrajoituksia ja joukkotestauksia samalla, kun muu maailma on jo pitkälti avautunut.

Shanghaissa sulkutoimien piti alun perin kestää vain joitakin päiviä, mutta nyt joukkotestauksia on jatkettu ja sulkutoimia mahdollisesti pidennetään. Vanhemmat ovat olleet huolissaan siitä, että heidät voitaisiin erottaa lapsistaan, jos perheessä tulee positiivisia testituloksia. Kaupunkilaiset ovat myös purnanneet tuoreen ruoan puutteesta ja siitä, ettei koiria ole voinut ulkoiluttaa.

Kiina on yksi viimeisistä maista, joissa pandemia pyritään täysin tukahduttamaan. Rahtiyhtiö Maersk on myös varoitellut, että Shanghain rajoitukset voivat häiritä toimitusketjuja.

STT

Kuvat: