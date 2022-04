Kiinteistönvälittäjät: Asuntokauppa hidastunut – epävarmuus ja nousevat korot painavat osto- ja myyntiaikeita

Useimmat kiinteistönvälittäjät kokevat asuntokaupan hidastuneen tämän vuoden puolella, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton kysely. Ilmiö näkyy erityisesti suurissa kaupungeissa. Niissä on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilastoitu selvästi vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten, jolloin kauppa kävi kuumimmillaan.

Välittäjät arvioivat, että hidastumisen taustalla vaikuttavat sekä Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus että korkojen noususuuntaus. Myös asuntojaan myyvien empiminen on hidastanut kaupankäyntiä.

– Maaliskuun ensimmäinen viikko oli poikkeuksellisen hiljainen, mutta kokonaisuudessaan maaliskuussa kauppaa tehtiin runsaammin kuin tammi- tai helmikuussa. Alkuvuoden luvut osoittavat, että asuntomarkkina on palautumassa tasolle, joka vallitsi ennen koronaa, arvioi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton puheenjohtaja Marina Salenius tiedotteessa.

Hintojen nousu hidastuu

Ostajien intoa asuntoluottojen hakemiseen hillitsee korkojen noususuuntaus. Se jarruttaa kaupantekoa ja kiinnostusta ottaa lainaa sekä asettaa ostajille aiempaa tiukemman budjetin. Inflaation kiihtyminen ja asumiskustannusten nousu nakertavat ostovoimaa, mikä vuorostaan hidastaa hintojen nousua asuntomarkkinoilla.

– Yleisesti ottaen kaupan osapuolet tuntuvat harkitsevan nyt tilannetta huolellisesti. Tämä trendi alkoi näkyä jo viime vuoden puolella, sanoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson tiedotteessa.

Erityisesti omakotitalojen myyntiajat ovat kuitenkin Mickelssonin mukaan edelleen lyhentyneet. Toisin sanoen perheasunnot vaikuttaisivat epävarmuudesta huolimatta menevän nopeasti kaupaksi.

Kauppamäärän laskuun vaikuttaa myös uudistuotannon hiipuminen. Uusia kerrostaloasuntoja saatiin alkuvuonna Helsingissä markkinoille noin 40 prosenttia siitä määrästä, joka tuli myyntiin viime vuoden alkuneljänneksellä. Espoossa ja Turussa uudiskohteiden tarjonta on puolittunut.

Tarjonnan odotetaan kääntyvän taas kasvuun myöhemmin, sillä uusia rakennushankkeita aloitettiin viime vuonna ennätystahtiin.

Nina Törnudd

STT

