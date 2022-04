Kiovan lähialueilta löytynyt jo yli 1 200 venäläisjoukkojen tappamaa siviiliä, kertoo Ukrainan valtakunnansyyttäjä

Ukrainassa maan pääkaupungin Kiovan lähialueilta on löytynyt jo yli 1 200 venäläisjoukkojen tappamaa ihmistä, kertoo valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova.

Venäläisjoukkojen siviiliväestöön kohdistama terrori alkoi paljastua sen jälkeen kun joukot vetäytyivät Kiovan ympäristöstä viime viikolla. Muun muassa Butshasta ja Borodjankasta on löytynyt joukkohautoja, ja alueen asukkaat ovat kertoneet kidutuksista ja raiskauksista.

Venäläiset ovat kiistäneet tiedot siviiliväestöön kohdistetuista raakuuksista, mikä on Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan merkki Venäjän heikkoudesta.

– He sanovat, etteivät tehneet Butshan joukkomurhia, ja syyttävät meitä. Tiedättekö, miksi he tekevät näin? Se on pelkuruutta. He eivät uskalla myöntää, että Venäjän koko politiikka Ukrainaa kohtaan on ollut virheellistä jo vuosikymmeniä, Zelenskyi sanoi päivittäisessä puheessaan yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

– Kaikki palaa pelkuruuteen. Kun pelkuruus kasvaa, siitä tulee katastrofi. Kun ihmisillä ei ole rohkeutta myöntää virheitään, pyytää anteeksi, sopeutua todellisuuteen, oppia, heistä tulee hirviöitä. Ja kun maailma ei ota tätä huomioon, hirviöt päättävät, että maailman on sopeuduttava heihin. Ukraina lopettaa kaiken tämän, presidentti jatkoi.

Zelenskyi varoitti niin ikään, että Venäjä on kiihdyttämässä hyökkäystään maan itäosia vastaan.

