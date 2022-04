Kirjolankadun etuajomuutos hämmentää autoilijoita – ”Järjestely voi kestää viisikin vuotta”

Kirjolankadun muuttunut liikennejärjestely on hämmentänyt salolaisautoilijoita. Salon sairaalan työmaan takia etuajo-oikeus on muuttunut: nyt kaikki liikenne Kirjolankadulta sairaalan suuntaan Sairaalantielle on etuajo-oikeutettua.

Tiettävästi uusi järjestely on aiheuttanut muutamia läheltä piti -tilanteita, kun totuttu etuajo-oikeus isommalta vaikuttavalla tiellä on muuttunut.

Nyt Kirjonlansillan suunnalta sairaalan suuntaan kääntyvillä autoilla on etuajo-oikeus, jolloin Kirjolankadulta Meriniityn suuntaan ajavat ovat velvoitettuja tarvittaessa pysähtymään ja väistämään sekä Sairaalantielle kääntyviä että sairaalan suunnalta Kirjolankadulle tulevia.

Myös Kivenhakkaajankadulta Kirjolankadulle ajavilla on väistämisvelvollisuus Sairaalantieltä ajavia kohtaan.

Salon kaupungininsinööri Petri Virtasen mukaan risteyksestä varoittavia ja ajojärjestelyjä selventäviä opastuksia onkin lisätty. Muuttuneista etuajo-oikeuksista ilmoitetaan selvästi sekä ennen Kirjolansiltaa että myös Salon kansalaisopiston ja Perniöntien suunnalta lähestyttäessä.

– Asiasta saadun palautteen perusteella risteyksen ajojärjestelyjen muutoksesta kertovien liikennemerkkien määrää lisättiin muun muassa etuajo-oikeutetun liikenteen suunnasta kertovilla merkeillä, Virtanen sanoo.

Risteyksestä varoittavat nyt väistämisvelvollisuus muuttunut -merkit, etuajo-oikeutetun liikenteen suunta -merkit ja muu vaara -merkki.

Virtanen arvelee, että sairaalatyömaan liikenteen takia nykyisten ajojärjestelyiden kanssa täytynee tulla toimeen vuosikausia.

– Nykyinen järjestely voi kestää viisikin vuotta, Virtanen sanoo.

Sairaalantie katkaistiin läpiajolta jo 11. päivä huhtikuuta Hakastaronkadun risteyksen takaa. Käytännössä kaikki liikenne sairaalaan kulkee nyt Kirjolankadun ja Kivenhakkaajankadun kautta ja on etuajo-oikeutettua.

Liikennejärjestelyjä on tehty ja tehdään jatkossakin sairaalassa alkavan aluehankkeen ja sairaalan B-osan nollakerroksen korjaustöiden takia.

Noin 2,3 miljoonaa euroa maksavassa aluehankkeessa uusitaan sairaala-alueen pääkeskus ja muuntajat. B-osan nollakerroksessa tehdään kaksi miljoonaa euroa maksava peruskorjaus.

Ajojärjestelyjä joudutaan muuttamaan työn aikana rakennusvaiheiden mukaan ja niistä tiedotetaan muutosten yhteydessä.