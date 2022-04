Savonlinnassa kolme ihmistä on joutunut veden varaan Rantasalmen Haukivedellä Peonselässä, kun he ajoivat moottorikelkalla sulaneeseen jäähän, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle.

Pelastustyöt ovat yhä käynnissä, ja tilanteesta ei vielä ole siksi tarkkaa tietoa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen yhtä yöllä. Asiasta on määrä tiedottaa myöhemmin lisää.

STT

