Kolme nostoa lauantaina jatkuvasta välieräsarjasta LP Viesti-LP Kangasala

LP Viestin ja LP Kangasalan välieräsarja asettui torstaina siihen arvaamattomuuden tilaan, jota ennakkoon osattiin odottaa. Mitä tahansa voi taas tapahtua lauantaina Salohallissa.

Tässä kolme nostoa tähänastisista välieristä:

1) LP Viestin libero Netta Laaksonen on suorittanut vain 18 aloitusten vastaanottoa, kun Kangasalan libero Tiiamari Sievänen on suorittanut jo 51 toistoa. Tämä siitäkin huolimatta, että LP Viestin vastaanottojen yhteismäärä on ollut vastustajia suurempi.

2) Ronja Heikkiniemi on ollut etenkin plusmiinuslukemiltaan ylivoimaisesti paras yleispelaaja. Heikkiniemen luku on +28, joukkuekaveri Emmi Riikilällä +2, LP Viestin Jessica Kososella +2 ja Linnea Kuuselalla +7.

3) LP Viesti oli runkosarjan paras syöttöjoukkue. Välierissä se on ässätilastossa tappiolla 7–13 ja syöttövirheissä 25–18.

Naisten Mestaruusliigan 3. välierä LP Viesti–LP Kangasala lauantaina kello 18 Salohallissa.