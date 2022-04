Kommentti: Purjeet on nostettu taas ylös

Vilpas pelasi ensimmäisen kerran mitalipeleissä keväällä 1997 ja toisen kerran 2001.

Seuraavaa kertaa piti odottaa 16 vuotta, mutta keväästä 2017 lähtien Vilpas on ollut aina neljän parhaan joukossa. Samaan on pystynyt vain Karhubasket. Seagulls on jäänyt vastaavana aikana kerran ulos mitalipeleistä (2019).

Vilppaan pitkään rakennettu ja lopulta rakettimaisena toteutunut nousu liigaeliittiin sai kuitenkin odottamattoman ja synkän käänteen koronapandemiasta.

Korona kuritti Korisliigan ylivoimaista yleisömagneettia muita kovempaa. Esimerkiksi mestaruusjuhliin päättyneellä viime kaudella Vilppaalta jäi saamatta yli 200 000 euroa pelkkinä lipputuloina.

Vilpas onkin joutunut keskittymään viimeiset kaksi vuotta enemmän Viikinkipurren äyskäröintiin ja kallistusten korjaamiseen kuin paahtamaan täysin purjein muilta karkuun.

Siksi viime kevään mestaruus ja surkean viime syksyn kääntäminen viidenneksi peräkkäiseksi välieräpaikaksi ovat olleet olosuhteisiin nähden kovia suorituksia niin Sami Toiviaisen joukkueelta kuin edelleen viimeiseen asti venyvältä seuraorganisaatiolta.

Vakavista taloudellisista ja pelillisistäkin ongelmista huolimatta Vilpas pelaa tänäkin keväänä uskottavasti Suomen mestaruudesta – sitä voi pitää jo Suurena Voittona.

Vaikka seura ei ole vieläkään noussut taloudellisesta syväkyykystä täyteen mittaansa, horisontti näyttää nyt kirkkaammalta kuin kertaakaan yli kahteen vuoteen.

Purjeet on nostettu taas ylös ja henkeään pidätellyt koriskaupunki on valmis puhaltamaan ne pulleiksi.