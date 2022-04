Kommentti: Vakiintunut finaalipari kestää kaikenlaiset merilokit

Onhan siihen jo pitkään totutellut, mutta kyllä sen sisäistäminen hieman pysähdytti. Siis sen, että Karhubasket ja Vilpas kohtaavat miesten Korisliigan finaaleissa kolmatta kertaa niinä neljänä viime kautena, kun kausi on saatu pelattua loppuun asti.

Karhubasket on loppuotteluissa neljättä kautta peräkkäin, ja Janne Koskimies on ollut valmennuksessa joka kerta. Vastaavaan pystyi viimeksi Kotkan TP vuosina 1985–1988. Vilppaan kaltainen neljänä viidestä vuodesta finaaliin selviäminen on toteutunut hieman useammin mutta viimeisimmän 18 vuoden aikana kuitenkin vain kerran (Kataja 2011–2015).

Vakiintunut finaalipari on huima juttu. Ensinnäkin siksi, että Karhubasket ja Vilpas kohtasivat loppuotteluissa myös keväällä 2009, mutta silloin taso oli I divisioona.

Toiseksi sen takia, että Helsinki Seagulls vei joukkueeseensa panostamisen viimeistään täksi vuodeksi aivan uudelle tasolle. Pelikentälle tuo satsaus ei kantanut.

Susijengin takavuosien ja korisliigaveteraanien nykyajan unelmajoukkueen jalat kantoivat tälläkin kertaa vain pronssiotteluun. Jossiteltavaa tietysti riittää nyt enemmän kuin monesti aiemmin.

Entä jos Seagullsiin ei olisi iskenyt koronarypäs melko kriittiseen aikaan? Entä jos muut joukkueet olisivat passittaneet Vilppaan alempaan loppusarjaan? Entä jos pudotuspelikaavio olisi ollut entisenlainen ja tuonut välieräpariksi Vilpas–Seagullsin?

Numerot eivät silti pala tulessakaan. Tuukka Kotti teki välierissä hieman yli viisi pistettä per ottelu, Timo Heinonen, Antti Kanervo ja Petteri Koponen alle viisi. Ei vaan kerta kaikkiaan riittänyt, jos ei riittänyt monin paikoin ulkomaalaispelaajien suorituksetkaan. Taaskaan.