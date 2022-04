Konecranesin Ukrainan tehtaan tuotanto ollut pysäytettynä sodan alkamisesta saakka, 400 työntekijälle maksetaan palkkaa

Konepajayhtiö Konecranesin Ukrainan tehtaan suunniteltu tuotanto on siirretty yhtiön muihin toimipaikkoihin. Yhtiön tiedotteen mukaan tehtaan tuotanto pysäytettiin sodan alettua. Yhtiöllä on Ukrainassa yli 400 työntekijää, joiden palkanmaksua tiedotteen mukaan jatketaan.

Tehdas sijaitsee Zaporizhzhjassa Kaakkois-Ukrainassa. Kaupungista on maantietä pitkin noin 230 kilometrin matka Mariupoliin.

Koncranesin mukaan Zaporizhzhjan tehtaalla on valmistettu nosturikomponentteja ja nostureita pääasiassa itäisen Euroopan toimituksiin. Tämän lisäksi tehdas on toiminut lisäkapasiteettina Konecranesin läntisille, suuria teräsrakenteita sisältäville toimituksille.

Tehtaan lisäksi Konecranesilla on työntekijöitä nosturien kunnossapidossa, satamahuollossa, varaosa- ja nosturien myyntitoiminnoissa pääasiassa Odessassa, Mariupolissa ja Zaporizhzhjassa.

Konecranes vähentää toimintaansa Venäjällä

Konecranes on alentanut Ukrainan omaisuuseriensä arvoa, koska Ukrainan toimintoihin liittyvä epävarmuus jatkuu sodan takia korkeana.

Yhtiö kertoo myös vähentävänsä liiketoimintaansa Venäjällä asteittain. Se on lopettanut projekteja ja tämän vuoksi alaskirjannut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 79 miljoonaa euroa tilauksia Venäjältä ja peruuttanut 32 miljoonaa euroa liikevaihtoa.

– Noudatamme paikallisia lakeja ja säännöksiä ja priorisoimme venäläisten työntekijöidemme turvallisuutta ja hyvinvointia, tiedotteessa sanotaan.

Viime vuonna Konecranesin liikevaihto Venäjällä oli 55 miljoonaa euroa.

Emmi Tilvis

STT

