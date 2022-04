Kontrollikäynnit jäivät koronan jalkoihin – diabeetikoiden hoitajat ovat huolissaan seurannasta pudonneista

Koronapandemia on vaikuttanut Salossa diabeetikoiden hoitoon. Joillakin on saattanut tulla kontrollissa käyntiin on jopa koko epidemian mittainen tauko.

– Tänä vuonna meillä on käynyt useita asiakkaita, jotka eivät ole käyneet kontrollissa kahteen vuoteen, kertovat diabeetikoita hoitavat terveydenhoitajat Milla Hänninen ja Anna-Kaisa Oksanen Salon pääterveysasemalta.

Normaalisti diabeetikko käy kontrollissa 1–2 kertaa vuodessa. Jos käyntejä jää väliin, sairaus on voinut huomaamatta pahentua.

– Diabetes on salakavala sairaus. Asiakkaan diabetestaso on voinut merkittävästi huonontua, ja monikaan ei sitä itse huomaa. Kun asiakas sitten hakeutuu kontrolliin, tilanne voi tulla hänelle yllätyksenä. Huolenaihe ovat ne, jotka ovat tippuneet seurannasta, Oksanen selittää.

Koronaepidemian vaikutukset alkoivat näkyä diabeetikoiden hoidossa heti epidemian alettua keväällä 2020. Silloin diabeteshoitajan työtä tekeviä jouduttiin siirtämään muihin tehtäviin.

– Tuolloin ajanvarauskirjamme tyhjennettiin ja saimme vastaanottaa vain akuutit potilaat. Jouduimme peruuttamaan määräaikaiskontrollit, eikä meillä ollut antaa asiakkaille uutta vastaanottopäivää, koska emme tienneet tulevasta. Monet asiakkaat jäivät silloin epätietoisiksi jatkosta. Ja kun pelon ilmapiiri levisi, ihmiset eivät enää uskaltaneet tulla vastaanotolle, Oksanen kuvailee.

Syksyllä 2020 terveydenhoitajat saivat palata omiin tehtäviinsä, mutta korona työllisti heitä vielä pitkään. Heitä tarvittiin sekä antamassa koronarokotteita että koronajäljityksessä. Vasta alkuvuodesta 2022 lähtien heidän työnsä on palautunut lähes normaaliksi.

Asiakkaat ovat myös jälleen rohkaistuneet varaamaan kontrolliaikoja.

– Nyt kävijöitä on jo tasaisesti, mutta edelleen on niitä diabeetikkoja, jotka ei eivät ole käyneet kontrollissa kertaakaan koronaepidemian alettua, Oksanen sanoo.

Huonolle hoidolle jäänyt diabetes voi oireilla hyvin vakavasti.

– Jos diabeetikon hoito on heikolla tasolla, siitä voi aiheutua esimerkiksi merkittäviä silmä- tai verisuonikomplikaatioita, sanoo diabeteslääkäri Päivi Poijärvi.

Poijärvi toteaa, että kontrollikäyntien merkitys on monille diabeetikoille suuri.

– Oma seuranta on kaikkein tärkeintä, mutta terveydenhuollon tekemät verikokeet, virtsakokeet, silmänpohjatutkimukset ja jalkatutkimukset ovat myös tosi tärkeitä, hän muistuttaa.

Kontrolliin sisältyy myös keskustelu diabeteshoitajan kanssa.

– Moni asiakas sanoo, että siitä saa tukea diabeteksen omahoitoon. Monessa pitkäaikaissairaudessa tulee hoitoväsymys ja varsinkin, jos on paljon yksin, keskustelu voi olla tärkeä tuki, Poijärvi sanoo.

Keskustelun aikana käydään läpi elämäntapoihin ja mielen hyvinvointiin liittyviä asioita. Keskusteluissa käyvät ilmi koronan moninaiset vaikutukset.

– Korona-aikana etätöiden tekeminen on lisääntynyt. Joillakin ihmisillä se on vaikuttanut siten, että liikkuminen on vähentynyt. Myös syöminen on voinut muuttua epäsäännöllisemmäksi, mikä tuo diabeetikon hoitoon haasteita, Oksanen toteaa.

– Työikäisille korona-aika on voinut tuoda taloudellisia huolia, jolloin voi olla haasteita myös mielialan kanssa. Iäkkäät ihmiset ovat jääneet korona-aikana paljon kotiin ja kokeneet yksinäisyyttä. Huomaa, että osalla asiakkaista on paljon puhumisen tarvetta, Hänninen sanoo.

– Toisaalta koronan vaikutukset ovat voineet olla myös positiivisia: jos on joutunut vaihtamaan esimerkiksi alaa, se on voinut olla sysäys toteuttaa pitkäaikainen haave ja lähteä kokeilemaan jotain ihan uutta, hän huomauttaa.

Jos joku diabeetikko ei ole vähintään vuoteen käynyt kontrollissa, Hänninen, Oksanen ja Poijärvi kannustavat häntä siihen nyt.

– Moni saattaa jännittää käyntiä, jos edellisestä on kulunut pitkä aika. Hän voi pelätä, että millaisen ”tuomion” saa. Mutta kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä, yhdessä saamme asiat järjestymään. Lämpimästi tervetuloa, Oksanen rohkaisee.

– Asiakas voi ajatella, että hän saa lääkäriltä tai hoitajalta nuhteita, mutta se ei ole meidän tarkoituksemme, vaan pyrimme parhaamme mukaan olemaan hoidossa tukena, Poijärvi muistuttaa.

Aikuisvastaanoton terveydenhoitajien ajanvaraus on korona-aikana muuttunut. Ajanvaraukset tehdään nyt yhdestä puhelinnumerosta, jossa on takaisinsoittojärjestelmä. Numero on 02 772 3624, ja se palvelee ma–to klo 8–14 ja pe klo 8–12.