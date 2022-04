Kauppatieteiden maisteri Anna-Kristiina Korhonen on nousemassa suoraan Salon uudeksi kaupunginjohtajaksi.

Uuden ykkösjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä päätti yksimielisesti, ettei kaupunki enää teetä hakijoille soveltuvuustestejä, vaan että Korhosen valinta viedään suoraan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Kaupunginhallitus käsittelee valintaa 9. toukokuuta, ja valtuusto tekee valinnan 16. toukokuuta.

Salon kaupunginjohtajan virkaa haki seitsemän henkilöä, minkä lisäksi vt. kaupunginjohtajana parhaillaan toimiva Anna-Kristiina Korhonen antoi tehtävään suostumuksensa.

Valintatyöryhmä haastatteli keskiviikkona neljää hakijaa. Kaupunki tiedotti torstaina, että Korhonen on työryhmän yksimielinen esitys.

Hänen lisäkseen haastatteluihin osallistuivat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja ja kauppatieteiden tohtori Mikael Collan, Keravan kaupungin yhteistyöjohtaja ja liikelaitoksen johtaja, valtiotieteen maisteri Antti Kuusela ja Forssan yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja ja hallintotieteiden maisteri, erikoisjuristi Riikka Riihimäki.

Valintatyöryhmän puheenjohtajana toimiva kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) muistuttaa Anna-Kristiina Korhosen osallistuneen soveltuvuustesteihin lyhyen ajan sisällä kahdesti eli hakiessaan Saloon talousjohtajaksi loppuvuonna 2018 ja kaupunginjohtajaksi viime vuonna.

– Näissä hän on saanut hyvät arviot. Ei toisi mitään lisäarvoa teettää enää uusia testejä, Nikkanen perustelee.

Korhonen on Nikkasen mukaan ”ottanut homman haltuun” kahden pitkän sijaisuutensa aikana. Talousjohtajasta tuli kaupunginjohtajan sijainen Lauri Innan lähdettyä Salosta Keskoon kesäkuussa 2020.

Korhonen sijaisti kaupunginjohtajaa vuoden loppuun asti, kunnes uudeksi kaupunginjohtajaksi valittu Tero Nissinen aloitti virassa viime vuoden alussa.

Nissinen jäi pitkälle sairauslomalle viime syyskuussa, ja Anna-Kristiina Korhonen on toiminut vt. kaupunginjohtajana siitä asti.

– Kun on tarvittu sijaista vaikeassa paikassa, hän on ottanut homman haltuun. Korhonen on johtajana hyvin pidetty, ja hänen tapansa toimia on keskusteleva. Silti häneltä tulee omia esityksiä jämäkästi, Nikkanen kehuu.

Saku Nikkasen mukaan ehdokkaiden haastattelut olivat hyviä. Korhonen erottui muusta hakijajoukosta kunnallishallinnon osaamisellaan.

Etua on siitäkin, että Korhonen tuntee Salon kaupungin organisaation, toimintaympäristön ja poliittiset päättäjät, eikä hän joudu aloittamaan nollapisteestä.

– Koko kuntakenttä on myllerryksessä hyvinvointialueisiin liittyvän uudistuksen takia. On hyvä, että Korhonen tuntee Salon ja on heti valmis jatkamaan, Nikkanen sanoo.