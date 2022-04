Korisliigan pudotuspelit alkavat tänään – lue Salkkarin arviot jokaisesta puolivälieräparista

Miesten Korisliigan pudotuspelit alkavat sunnuntaina Kauhajoella kun ylemmän jatkosarjan voittanut Karhubasket kohtaa Lahti Basketballin.

Muut kolme puolivälieräparia Kouvot–Kataja, Vilpas–Pyrintö ja Seagulls–KTP aloittavat sarjansa maanantaina.

Tässä Salon Seudun Sanomien arviot jokaisesta puolivälieräparista.

Karhubasket tuskin syöttää suoraan LaBaan

Kauden tähän asti parhaan joukkueen Karhubasketin pienet ongelmat runko- ja jatkosarjan aikana johtuivat asioista, joihin he eivät oikeastaan voineet vaikuttaa, eli koronatartunnoista ja loukkaantumisista.

Kun Karhu on päässyt pelaamaan joko täydellä tai 1-2 pelaajan vajauksella, jälki on ollut huumaavaa. Ja nyt näyttää taas siltä, että huuma on taas oraalla.

Henri Kantonen ja Simeon Carter ovat kuntoutuneet, mikä taas tietää sitä, että Lahti Basketballille on varattu otteluparissa pelkkä osallistujan rooli.

Pieti Poikolan valmentaman LaBan kausi lähti luisuun lauantai-iltana 16. lokakuuta, kun joukkueen amerikkalaisnelikko joutui kolariin moottoritiellä Mäntsälässä. Se johti jenkkikaruselliin, joka ei päättynyt oikeastaan missään vaiheessa.

Seurajohdon suurin virhe oli olla nappaamatta karusellista pelintekijää tuomaan edes rahtunen loogisuutta kaaokseen. Nyt LaBa lähtee kaatamaan Karhua pääasiallisena pelintekijänään laituri Chris Clarke. LaBalle 70 pistettä ottelussa on jo suuri voitto.

SSS-arvio: Karhu välieriin voitoin 3–0.

Suurin yllättäjä vastaan suurin pettymys

Vastakkain kauden suurin yllättäjä Kouvot ja kauden suurin pettymys Kataja.

Sentterin ja neljän ”takamiehen” taktiikalla juokseva Kouvot on ollut koko kauden tehokkain paradoksi: äärimmäisen suoraviivainen, mutta riittävän kontrolloitu. Siitä kertoo tiukkojen otteluiden saldo 7 voittoa/2 tappiota.

Kataja taas on jatkanut hajutonta ja mautonta linjaansa. Kokoonpano on odotetusti elänyt, kun loukkaantumisherkät kotimaiset ovat olleet vuorollaan sivussa.

Jamar Wilsonin lähtö yritettiin naamioida kaikkia osapuolia hyödyttäväksi siirroksi, mutta bluffi ei pitänyt: joukkueen tärkeimmän pelaajan menetys pudotuspelien aattona on kova isku entisen malliorganisaation maineelle.

Ilman Wilsonia paremmin puolustavan Katajan kannalta parasta tilanteessa on se, ettei kukaan odota joukkueelta enää yhtikäs mitään. Lisäksi vastassa on nuori ja kokematon Kouvot, jonka pelitavan soveltuvuus tiivistahtiseen ja matalatempoisempaan pudotuspelikorikseen on häikäisevästä perussarjasta huolimatta arvoitus.

SSS-arvio: Kouvot välieriin voitoin 3–1.

Ylijuoksun ainekset ovat olemassa

Vilppaan ja Pyrinnön puolivälieräsarjasta on helppo povata ylijuoksua. Vilpas oli ylemmän jatkosarjan paras joukkue (8 voittoa/2 tappiota). Pyrintö taas voitti viimeisestä seitsemästä ottelustaan yhden – senkin luovutuksella.

Kaiken lisäksi Vilpas eli Jeremiah Wood on tervehtynyt, kun taas Pyrinnöllä on ollut viime viikot vaikeuksia saada kokoonpanoa kasaan.

Mutta näin huhtikuun alussa on muistutettava, että vielä tammi-helmikuussa Pyrintö oli Ike Smithin johdolla sarjan kuumin joukkue ja haki muun muassa Salohallista (29.1.) tyylikkään vierasvoiton. Päävalmentaja Miikka Sopasen hihasta löytyy edelleen aktiivinen ja vaihtava puolustus. Smith on sarjan paras yksi vastaan yksi -pelaaja, joka voi olla Vilppaalle erityisen myrkyllinen.

Toisaalta Vilppaan syöttötaito ja fyysisyys sekä vaihtopenkki ja kokemus ovat omaa luokkaansa verrattuna Pyrintöön. Vilppaalla on myös enemmän kapasiteettia ja kykyä reagoida ottelusarjan sisällä.

Siksi Pyrintö voittaa vain keskiviikkona Pyynikillä.

SSS-arvio: Vilpas välieriin voitoin 3–1.

KTP:n pitäisi löytää vaihde, jota sillä ei ole

Korisliigahistorian nimekkäin joukkue Seagulls oli marraskuun lopusta maaliskuun alkuun enemmän tai vielä enemmän sekaisin. Pelaajia vaihtui, kapteeni vaihtui ja joukkueen pelaaminen hidastui.

Joukkue tuli valmiiksi vasta helmikuun lopussa, eikä päivääkään liian aikaisin. Seagulls päätti jatkosarjan kolmeen kovaan voittoon, joilla hankki itselleen jo kerran menetetyn kotiedun.

Seagullsilla on sarjan laadukkain ja syvin kokoonpano, jossa kakkosviisikko on hämmästyttävän tasavahva ykkösviisikon kanssa. Geriatriakvartetin Koponen, Huff, Kotti ja Heinonen matkamittarissa on niin monta mailia, että oleellisen ja epäoleellisen erottaminen ei tuota ongelmia.

Roope Mäkelän KTP on jauhanut koko kauden tasaisesti. Pisin voittoputki on kolme ja pisin tappioputki kaksi ottelua. Nyt KTP:n pitäisi löytää jostain vaihde, jota siltä ei ole koko kauden aikana löytynyt.

Seagullsin suurin ongelma on joukkueen kaukoheittoriippuvuus: sentteritöntä KTP:tä vastaan ongelma on helposti ratkaistavissa.

SSS-arvio: Seagulls välieriin voitoin 3–0.