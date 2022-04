Korona laski Someron seurakunnan menoja

Someron seurakunta teki viime vuodelta hyvän tuloksen. Tilinpäätös näyttää runsaan 300 000 euron ylijäämää. Tulos on selvästi parempi kuin mitä talousarviossa oli ennakoitu. Tulojen ja toimintamenojen erotus on 400 000 euroa parempi kuin talousarviossa arvioitu.

Odotettua paremman tuloksen takaa löytyy viime vuonna edelleen jyllännyt koronaepidemia. Korona rajoitti seurakunnan toimintoja, joten myös rahaa säästyi. Toisaalta seurakunta sai myös arvioitua enemmän tuloja.

Seurakunnalle tilitettiin verotuloja 58 000 euroa arvioitua enemmän. Myös maksutuotot ylittivät arvion. Lisäksi seurakunta sai 78 000 euron testamenttilahjoituksen.

Seurakunnalla on parhaillaan menossa Someron kirkon remontti. Korjausten on määrä valmistua alkukesästä. Remontissa kirkon ulkoseinien tiiliverhousta on uusittu. Myös tornin kuparikatto uusittiin. Kirkon peltikaton pinnoitus on vielä kesken.