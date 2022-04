Koronaepidemian huippu ohitettu Varsinais-Suomessa – ”Vaikka olemme päässeet avannosta ylös, emme vielä ole saaren rannassa, saatikka saunan lämmössä”

Koronaepidemian huippu saavutettiin kolme viikkoa sitten eli 23. maaliskuuta, tiedotti Turun yliopistollinen keskussairaala Tyks tiistaina. Tuolloin kahden viikon ilmaantuvuus oli 100 000 henkilöä kohden 1 967:ään.

Hoitajien työtaistelun aikana 1. huhtikuuta lähtien koronatestejä on otettu selkeästi vähemmän kuin maaliskuussa. Sen vuoksi nyt todettujen tartuntojen määrä tai ilmaantuvuusluku eivät tällä hetkellä ole vertailukelpoisia aiempiin lukemiin.

– Epidemia kääntyi kuitenkin havaittavaan laskuun jo ennen työtaistelua, ja lisäksi uusien koronavirusinfektioon liittyvien sairaalahoitojaksojen määrä on Tyksissä vähentynyt jo kolmen viikon ajan, eli näyttää siltä, että tilanne on rauhoittumassa, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo.

Tyksissä oli tiistaina aamulla 26 koronapotilasta, joista alle viisi tehohoidossa. 21:llä potilaista koronavirusinfektio oli ensisijainen syy sairaalahoidolle. Vaikka erikoissairaanhoidon kuormitus on keventynyt, perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on kuitenkin hoidossa paljon koronaviruspotilaita, noin 40 potilasta Varsinais-Suomessa.

Vaikka epidemian huippu on ohitettu, tartuntoja on silti paljon liikkeellä. Tuorein positiivisuusprosentti koronatesteistä Varsinais-Suomessa on 51 prosenttia.

– Vaikka olemme päässeet avannosta ylös, emme vielä ole saaren rannassa, saatikka saunan lämmössä, Marttila kuvailee.

Yli 80-vuotiaat ihmiset ovat hyvin rokotettuja Varsinais-Suomessa. Melkein 97 prosenttia yli 80-vuotiaista on ottanut ensimmäisen rokotusannoksen. Toisen annoksen saaneita on melkein 96 prosenttia yli 80-vuotiaista ja kolmannen rokotuksen on ottanut 88,5 prosenttia. Neljännestä rokotusannoksesta ei ole vielä tilastotietoa.

– Arvioni on, että noin neljännes yli 80-vuotiaisista varsinaissuomalaisista on saanut neljännen rokotusannoksensa, Marttila kertoo.

Neljäs annos olisi tärkeä tälle ikäryhmälle, koska kolmannesta annoksesta on saattanut jo kulua aikaa ja sen teho on mahdollisesti jo laskenut. Omaisten rooli ikäihmisten auttamisessa, esimerkiksi viemisessä rokotteelle, on tärkeä.

– Varsinkin työtaistelutilanteessa on erittäin tärkeätä pitää huolta ikäihmisistä ja noudattaa erityistä varovaisuutta, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia voimassa oleviin suosituksiin tiistain kokouksessaan. Maskiasiassa seurataan THL:n suosituksia.

Ajankohtaisia ovat yhä samat ohjeet kuin aiemmin: maskin käyttö, käsien pesu ja etäisyyksien pitäminen suurissa ihmismassoissa.