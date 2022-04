Koronasirkuksesta suoraan alamäkeen – hintojen kovan nousun takia rakennusalalla perutaan myös jo sovittuja töitä

Koronan ja Ukrainan sodan myllertämät markkinat ovat johtaneet rakennustarvikkeiden hintojen rajuun nousuun. Hintojen nousu näkyy rakennusalalla, jossa on menty koronan tuomasta kiireestä vauhdilla alaspäin. Hintojen heittely on saanut yksityiset ja taloyhtiöt miettimään uudestaan myös jo sovittuja töitä.

Salon Parveke- ja Terassilasituksen yrittäjä Jukka Hellstén kuvaa kevään kysynnän laskeneen nyt jo normaaliaikaa alemmaksi.

– Kahteen koronakesään en lähde edes vertaamaan, mutta nyt ollaan normaalikeväästäkin jäljessä, yli 28 vuotta lasituksia tehnyt kiskolainen yrittäjä sanoo.

Hellstén on tyytyväinen, että yrityksellä on edelleen tilauksia. Uusien tilausten eteen joutuu kuitenkin tekemään todella paljon töitä. Hellstén on myös menettänyt alustavasti sovittuja tilauksia, joita piti jo varmana.

– Lopullista vahvistusta vailla olevia tilauksia on peruttu. Tilaajat ovat todenneet, että heidän pitää miettiä rahatilannetta nyt uudelleen.

Hellstén huomauttaa, että lasialalla ei ole koettu koskaan samanlaisia hintojen heilahteluja eikä vastaavaa epävarmuutta kuin tällä hetkellä.

– Lasin hinta on noussut vuoden aikana 40 prosenttia ja alumiinin vielä enemmän. Myös tavaroiden toimituksissa on koko ajan ongelmia.

Hellstén kiittää omia tavarantoimittajiaan, jotka ilmoittavat hintojen nostosta kuukausi ennen korotusten voimaantuloa.

– He ovat myös ottaneet osan hintojen noususta omasta puskuristaan, mutta eivät hekään voi puskuroida hintoja loputtomiin.

Kuusjoella asuva kirvesmies Juha Suontaa kertoo juuri saamastaan puhelusta. Siinä salolaisen taloyhtiön isännöitsijä ilmoitti Suontaalle, että suunniteltua remonttia ei tehdä.

– Taloyhtiössä piti tehdä kesällä väliaitoja ja kunnostaa pihaa muutenkin. Taloyhtiö päätti kuitenkin materiaalien hintojen heilahtelujen takia, että tänä vuonna ei korjauksia tehdä, Suontaa sanoo.

Suontaan kalenterista on lähtenyt muitakin sovittuja töitä pois.

– Rakennusmateriaalien kallistuminen vaikuttaa erityisen voimakkaasti yksityisten suunnittelemiin remontteihin. Tämä on luonnollista, kun hintoja nosti ensin korona ja sitten Ukrainan sota. Säälittää ennen kaikkea nuoret perheet, jotka suunnittelevat talon rakentamista. Budjetit heittävät häränpyllyä, ja korot ovat nousussa.

Suontaalla on tällä hetkellä tiedossa töitä syksyyn saakka.

– Tavallista hiljaisempaa aikaa kysynnän suhteen nyt eletään. Kyllä tämä tilanne tuo tällä hetkellä harmaita hiuksia niin tilaajille kuin tekijöille, kolmetoista vuotta timpurin töitä päätyökseen tehnyt Suontaa huomauttaa.

Somerolainen rakennusalan yrittäjä Joni Tamminen kertoo, että remontteja ja korjauksia pohditaan tällä hetkellä todella tarkasti.

– Ellei hommaa ole ihan pakko tehdä heti, mietitään voisiko töitä siirtää esimerkiksi vuodella ja luottaa siihen, että hinta laskee. Sekin on arpapeliä, sillä kukaan ei osaa ennustaa tulevia hintoja, Tamminen toteaa.

Tammisen rakennusyrityksessä tekee tällä hetkellä töitä yrittäjän lisäksi yhdeksän palkattua työntekijää. Hän on palkannut parin vuoden aikana uutta väkeä, kun töitä on ollut valtavasti.

– Nyt joutuu olemaan koko ajan varpaillaan, että riittääkö miehille töitä. Vuoden päästä ollaan viisaampia, miten tässä lopulta alalla kävi. Harvoilla on rahaa niin, ettei hintojen korotuksia tarvitsisi miettiä.

Rakennuspalvelu J. Tammisen työkalenterista on tippunut pois jo sovittuja töitä 1 500 tuntia. Osa yksityisten asiakkaiden peruutuksista johtuu suoraan kallistuneista tarvikkeista, osassa taustalla on muun muassa taloyhtiöiden päätösten viivästyminen.

– Epävarmuutta on nyt paljon ilmassa. Vielä on onneksi on töitä, mutta jatkosta ei tiedä, Tamminen sanoo.

Somerolaisen rivitaloyhtiön aita- ja varastoremontti saa odottaa

Someron Jaatilantiellä on suunniteltu kolmen rivitalon aitojen ja varastojen uusimista kolmisen vuotta. Korjaukset ovat jääneet toistaiseksi tekemättä.

– Parin koronavuoden aikana oli mahdoton saada varteenotettavia tarjouksia. Viime keväänä saimme yhden tarjouksen, mutta yrittäjä perui sen itse myöhemmin, Asunto-osakeyhtiö Peltokoivun hallituksen puheenjohtaja Kari Vesterinen toteaa.

Vesterinen ja taloyhtiön hallituksen jäsen Elina Nordlund ovat tyytyväisiä, että rivitalojen katot uusittiin kuusi vuotta sitten, jolloin rakennusalalla elettiin vielä normaalia aikaa. Naapuritaloissa on sen jälkeen uusittu kattoja, ja hinnat ovat tänä keväänä nousseet aivan uudelle tasolle.

– Onneksi aita- ja varastoremonttia on mahdollista siirtää ilman, että talon rakenteet kärsivät. Toki kuluneet aidat ovat nykyisellään hirveät katsella, Nordlund huomauttaa.

Tulevana kesänä aidoille ja varastoille voisi löytyä jälleen tekijöitä, mutta tämän hetken hintataso ei Vesteristä ja Nordlundia houkuttele.

– Tarjouksia voidaan tietysti pyytää, mutta taloyhtiön maksukyvyllä on rajansa, Vesterinen toteaa.

Nordlund korostaa, että puutavaran kallistumisen myötä aitojen ja varastojen remontointi tulevana kesänä toisi taloyhtiölle huomattavan lisälaskun.

– Sellaiseen ei taloyhtiöllä ole yksinkertaisesti varaa. Myös kattolainaa on edelleen maksamatta.