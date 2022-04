Salon entinen kaupunginvaltuutettu ja kriminaalipsykologian dosentti Jaana Haapasalo kuohuttaa jälleen Salossa.

Salon seudun ammattiopistossa koulupsykologina työskentelevä Haapasalo osallistui pääsiäisen aikana Twitterissä keskusteluun kotitöiden teettämisestä nuorilla.

Keskustelu muuttui kärjekkääksi, kun joku muistutti Jaana Haapasalon roiskuttelukohusta Salon uimahallissa.

– Opettele ensin uimaan, ja tule vasta sitten ryttyilemään. Pian pistän alamaailman tuttuni asialle, ellei vitsailu lopu, Haapasalo vastasi.

Twiitti alkoi elää nopeasti omaa elämäänsä. Se jaettiin esimerkiksi Facebookin Salon seudun puskaradiossa, jossa julkaisua on kommentoitu noin 250 kertaa.

Kommenteissa ihmetellään, miten opiskelijoita ammattiopistossa auttava koulupsykologi voi uhkailla julkisesti alamaailman tutuilla.

Keskustelussa on vaadittu ammattiopistoa sanoutumaan irti Haapasalon kommenteista.

Ketjussa on nostettu esiin myös Haapasalon aiemmat twiitit, jotka ovat koskeneet seksuaalivähemmistöjä.

Salon Seudun koulutuskuntayhtymän (SSKKY) opiskelija Rami Kiiskinen kertoi keskusteluketjussa lähettäneensä kuntayhtymän johdolle asiasta selvityspyynnön. Hän julkaisi sen kokonaisuudessaan Facebookissa.

Kiiskinen haluaa tietää muun muassa, edustaako Haapasalo SSKKY:n yhteisiä arvoja ja allekirjoittaako kuntayhtymä mainitun sitaatin soveliaaksi käyttäytymiseksi henkilökunnaltaan.

Kiiskinen kysyy, voiko alamaailman tutuilla uhkaileva henkilö hoitaa alaikäisten nuorten ja aikuisopiskelijoiden koulupsykologin tointa luotettavalla tavalla. Hän haluaa tietää, miten SSKKY aikoo reagoida asiaan palauttaakseen luottamuksen koulupsykologin viranhoitoon.

– On tosi huolestuttavaa, että koulun henkilöstö ja vielä henkilö, joka tekee työtä lasten ja nuorten kanssa, kirjoittaa tällaista. Hän on kriminologian dosentti, ja voi olettaa, että hänellä tosiaan on yhteyksiä alamaailmaan. Se tekee uhkauksesta vielä vakavamman, Rami Kiiskinen perusteli selvityspyyntöään SSS:lle.

Salon Seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila vahvistaa saaneensa Kiiskisen selvityspyynnön.

– Olemme saaneet useita palautteita asiasta huolestuneilta opiskelijoilta. Viesteissä on viitattu myös Haapasalon vanhempiin kommentteihin, jotka ovat koskeneet muun muassa seksuaalivähemmistöjä.

Juhantilan mukaan koulutuskuntayhtymä on ohjannut asian Salon kaupungille, koska opiskelijoiden terveydenhuolto kuuluu kaupungin vastuulle.

– Kaikki kuraattorit, psykologit, lääkärit, terveydenhoitajat ja psykiatrit ynnä muut terveydenhuollon ammattilaiset ovat Salon kaupungin palveluksessa, Juhantila sanoo.

Kiiskinen on lähettänyt selvityspyyntönsä myös suoraan Salon kaupungin sivistyspalveluiden johtajalle Pia Stoorille. Stoor oli vastannut ohjaavansa asian Jaana Haapasalon lähimmälle esimiehelle.

Salon Seudun Sanomille Stoor kommentoi asiaa hyvin lyhyesti.

– Ei ole mitään informoitavaa. Asia on saatettu vasta tänään tietoomme.

SSS tavoitteli myös Jaana Haapasaloa saadakseen häneltä kommentin asiasta.

– Moi! En nyt ala mitään pilailutwiittejä kommentoimaan, Haapasalo vastasi soittopyyntöön tekstiviestillä.