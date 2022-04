Krakovan juna-asemalla apua saavat Ukrainan pakolaiset lemmikkeineen – kissoja tuotu katiskassa, jyrsijöitä purkissa, kertovat vapaaehtoiset

Krakovan rautatieasema Puolassa on viime viikkoina toiminut uudessa tehtävässä. Tavallisten matkustajien lisäksi asemarakennus palvelee Ukrainasta paenneita ihmisiä. Ukrainan lipuin merkityt kyltit opastavat ruoanjakopisteelle, matkustusneuvontaan ja lemmikkien kanssa saapuvia auttavan ryhmän luokse.

Hieman junalaitureilta syrjässä on pieni varastohuone lattiasta kattoon asti täynnä häkkejä, hihnoja, ruokaa, puruja ja kippoja. Työnsä ja opiskelunsa ohella vapaaehtoisena toimiva Wiktoria Zajchowska sanoo, että koirien ja kissojen lisäksi tulee ”kaikkia eläimiä”.

– Rottia, papukaijoja, jopa oravia.

Osa ihmisistä on selvästi joutunut lähtemään kiireessä. Kaksi kissaa tuotiin katiskan tai kalasumpun sisällä, yksi kissa oli matkustanut pahvilaatikossa. Hamstereita ja rottia on tuotu lasipurkeissa, vapaaehtoiset kertovat.

Yksi ryhmän vapaaehtoisista, tanssinopettajana työskentelevä Iwona Florcyzyk sanoo, että ihmiset ovat kantaneet lemmikkejä sylissään kymmenenkin tuntia. Matkat ovat olleet jopa 40-tuntisia.

– Koirien kanssa se on ok, mutta kissojen kanssa tulee ongelma.

Zajchowskan ja Florcyzykin kanssa vuorossa oleva, yritysjohdossa työskentelevä Krystyna Sargautis kertoo, että saapuessaan kissa on saattanut olla pissaamatta jopa kolme päivää.

– Kun ne vihdoin tekevät täällä tarpeensa, olemme niin onnellisia, hän sanoo.

”Tämä on meidän vapaa-aikaamme”

Lemmikkejä auttava ryhmä on organisoitunut Facebookissa ja toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja -lahjoituksin. Naiset kertovat, että työtä tehdään yleensä kolmen hengen ryhmissä sellaisissa vuoroissa kuin kullekin sopii.

– Tämä on meidän vapaa-aikaamme, nyt pääsiäisenä on helppoa, kun ei ole töitä, Florcyzyk sanoo.

Sargautis kertoo olevansa tavallisesti paikalla kuudesta kahdeksaan aamulla ennen työvuoroaan.

Naisten mukaan vapaaehtoisten ryhmässä Krakovassa on 20–30 ihmistä. Vastaavia ryhmiä toimii heidän mukaansa myös muissa kaupungeissa.

Ruokaa, juomaa ja lapsille leluja

Asemarakennuksen toisella puolella junaraiteiden läheisyydessä toimii partiolaisten ylläpitämä ruoanjakopiste. Jonottajille annetaan leipää, hedelmiä, vettä ja mehua. Lapset saavat pehmoleluja.

Ruokatarvikkeita hakemaan tullut Iriny kertoo lähteneensä kotikaupungistaan Umanista sodan ensimmäisenä päivänä. Matka autolla kesti viisi päivää. Hänen miehensä ajoi hänet ja perheen nelivuotiaan pojan rajalle ja lähti itse takaisin.

Kiovasta kotoisin oleva Ljudmila saapui maaliskuun alussa junalla Krakovaan. Hän asuu kahden poikansa kanssa hotellihuoneessa. Heidän lisäkseen huoneessa majoittuu seitsemän muuta ihmistä, hän kertoo.

YK:n mukaan arviolta 2,75 miljoonaa ukrainalaista on paennut Puolaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: