Kramatorskin rautatieaseman iskun uhriluku on noussut 57:ään, Harkovaan tehdyissä iskuissa useita kuolleita

Ukrainassa Kramatorskin rautatieasemalle perjantaina tehdyn iskun uhriluku on noussut 57:ään, kertoo Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko. Asiasta kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutiskanava CNN.

Kyrylenkon mukaan yli sata ihmistä loukkaantui iskussa. Lievästi loukkaantuneet on jo Kyrylenkon mukaan kotiutettu, kun taas vakavasti loukkaantuneita kuljetetaan turvallisemmille alueille hoitoon.

Kramatorskin aseman kautta evakuoitiin siviilejä. Venäjä on kiistänyt iskeneensä asemalle.

Paikallisviranomainen: Harkovassa kuollut lapsi Venäjän iskuissa

Kymmenen ihmistä on kuollut ja 11 haavoittunut Venäjän joukkojen pommitettua viikonloppuna koillista Harkovan aluetta Ukrainassa. Asiasta kertoo Harkovan kuvernööri Oleh Synyehubov.

Synyehubovin mukaan yksi pommituksissa kuolleista oli lapsi.

Lauantaina pommitukset osuivat neljään kaupunkiin Harkovan alueella, Synyehubov kertoi viestipalvelu Telegramissa.

Harkovan alue on Ukrainan itäosassa lähellä Venäjän rajaa.

