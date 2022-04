KRP esittää syyttäjälle Airiston Helmen rahanpesututkinnan päättämistä – takavarikoidut 3,5 miljoonaa palautetaan

Keskusrikospoliisi (KRP) esittää syyttäjälle esitutkinnan päättämistä varsinaissuomalaisen Airiston Helmen rahanpesuepäilystä.

Poliisin mukaan epäillyn rahanpesurikoksen selvittämistä ei ole perusteita enää jatkaa. Tutkinnan aikana on ollut takavarikossa 3,5 miljoonaa euroa, jotka palautetaan, jos syyttäjä tekee ratkaisun tutkinnan päättämisestä.

KRP perustaa esityksensä esitutkinnan lopettamisesta Venäjän viranomaisilta saamaansa oikeusapuvastaukseen. Oikeusapuvastauksen perusteella näyttäisi poliisin mukaan siltä, että rahanpesuepäilyn tutkimiseksi vaadittava esirikos ei ole johtanut Venäjällä oikeusprosessiin tai rikostutkintaan. Poliisi katsoo, että selvitys esirikoksesta ei ole riittävä esitutkinnan jatkamiseksi.

Poliisin mukaan oikeusapuvastauksesta ei kuitenkaan käy ilmi, jatkuuko rikosepäilyn selvittäminen Venäjällä vielä jollakin tavalla.

– Jos uutta tietoa ilmenisi, niin sitten meillä on tietenkin mahdollisuus jatkaa esitutkintaa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila STT:lle.

Toinen tutkintahaara on jo syyttäjällä

KRP kertoi aiemmin STT:lle, että tutkintaa viivästytti se, että kaikkiin kansainvälisiin oikeusapupyyntöihin ei ollut saatu vastauksia. KRP:n mukaan jutun esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja kansainvälisesti laaja. Kestoon ovat Taskilan mukaan vaikuttaneet mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan.

Toinen Airiston Helmeä koskeva tutkintahaara siirtyi syyteharkintaan viime kuussa. Poliisi epäilee yhtiön käyttäneen toiminnassaan pimeää työvoimaa ja välttäneen veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa.

Esitutkinnan yhteydessä on määrätty noin 1,8 miljoonan euron arvosta omaisuutta vakuustakavarikkoon.

Pääomistaja venäläinen miljonääri

Airiston Helmen tiloihin Turun saaristossa sekä mantereellatehtiin KRP:n johdolla laaja kotietsintä syyskuussa 2018. Operaatiossa oli mukana ainakin KRP:n, Rajavartiolaitoksen ja Lounais-Suomen poliisin edustajia.

Viranomaisoperaatiossa löydettiin suuri määrä asiakirjoja ja sähköisiä tallennusvälineitä sekä noin 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa.

Airiston Helmen pääomistaja oli kotietsintöjen aikaan venäläinen miljonääri Pavel Melnikov. Hänen lakimiehensä Kari Uoti kertoi kesällä 2019, että Airiston Helmi lopettaa toimintansa ja myy kaikki kiinteistönsä Suomessa. Jo huhtikuussa 2019 yhtiö oli asetettu selvitystilaan.

Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: