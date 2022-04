Kunta-alan työriitoihin perustettiin sovittelulautakunta

Kunta-alan työriitoja ratkomaan on asetettu sovittelulautakunta. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt asiasta tänään valtakunnansovittelijan esityksestä.

Sovittelulautakunta perustetaan, koska kunta-alan työriitojen osapuolten välisessä sovittelussa ei ole saavutettu yhteisymmärrystä ja näkemyserot ovat edelleen merkittävät.

Lautakunnan puheenjohtajaksi on määrätty alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja varapuheenjohtajaksi työelämäprofessori Martti Hetemäki.

Sovittelulautakunnan asettaminen löytyy vaihtoehtona työriitalaista, mutta se on ollut melko harvinainen keino työkiistojen ratkaisemiseen.

STT

