Someron kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden nimissä on lähetetty roskapostia tällä viikolla. Viestin lähettäjätietoihin on väärennetty kaupungin sähköpostin haltijan nimi, mutta sen perässä on mainittu vieraskielinen nimi ja ulkopuolinen sähköpostiosoite.

Kaupungin it-kehitysvastaava Sami Kavén kertoo, että asiaa selvitetään ulkopuolisten it-konsulttien kanssa. Tilanteesta on tiedotettu Kyberturvallisuuskeskusta.

– Merkkejä tietomurrosta ei ole havaittu, mutta toisaalta viestien runkotekstin aitous kummastuttaa, hän sanoo.

– Viestit eivät lähde kaupungin verkosta.

Viesteihin on sisältynyt linkki Onedrive-tiedostoon, joita ei pidä avata.

Someron kaupungin nimissä lähetettyä roskapostia on tullut muun muassa Salon Seudun Sanomien ja Somero-lehden toimituksiin.

Muokattu klo 11.06: Otsikkoa ja tekstiä muutettu. Asiaa selvitetään ulkopuolisten it-konsulttien kanssa. Viestit eivät lähde kaupungin verkosta.