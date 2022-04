Kymmeniä osastoja jäämässä ilman suojelutyötä Tyksissä

Kymmeniä osastoja jää Turun yliopistollisen keskussairaalan eli Tyksin arvion mukaan ilman suojelutyötä ensi viikon keskiviikkona.

Syynä on se, ettei Tyks saanut lääketielliseen arvioon perustuen välttämättömään suojelutyöhön pyytämäänsä noin tuhatta hoitajaa aamuvuoroon eri osastoille päivystyksellisen ja kiireellisen hoidon turvaamiseksi. Sen sijaan Tehyn keskuslakkotoimikunta ilmoitti Tyksille antavansa keskiviikkona 20. huhtikuuta koko kantasairaalaan aamuvuoroon 94 hoitajaa suojelutyöhön.

Kymmeniä osastoja jää tuolloin täysin ilman suojelutyötä. Vastaavassa aamuvuorossa on arkisin tavallisesti noin 1 870 hoitajaa.

– Nyt yksipuolisesti ilmoitettu vähennys vaarantaa potilaiden turvallisuuden vakavasti. On vaikea ymmärtää ilmoituksen perimmäisiä vaikuttimia.

– Teemme kaikkemme turvataksemme potilasturvallisuuden, mutta mahdollisuutemme ovat valitettavasti hyvin rajalliset, sanoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Tyksin tiedotteessa.

Suojelutyötä ei Tehyn keskuslakkotoimikunnan päätöksen mukaan saada Tyksissä 20. huhtikuuta lainkaan esimerkiksi sädehoitoihin, syövän lääkehoitoihin, kantasairaalan, Salon, Loimaan eikä Uudenkaupungin dialyysihoitoihin, psykiatrian riippuvuuksien korvaushoitoon eikä silmäleikkauksiin.

Tavallisesti arkisin aamuvuorossa aikuisten teho-osastolla työskentelee 28 ja vastasyntyneiden teho-osastolla 12 hoitajaa. Suojelutyöhön on ensi keskiviikolle luvattu aikuisten teholle yhdeksän ja vastasyntyneiden teholle neljä hoitajaa.

Tyksissä hoitoalan lakon piirissä on kaikkiaan noin 6 000 henkilöä. Suojelutyöhön on saatu neuvotteluissa sovittua tähän mennessä useita satoja hoitajia kullekin arkipäivälle.

Lähes kaikki kiireetön hoito sekä tutkimukset ovat olleet hoitoalan lakon vuoksi pysähdyksissä huhtikuun alusta lähtien. Tähän mennessä lakon alkamisesta lähtien on siirretty kaikkiaan noin 4 000 toimenpidettä.