Laine ja Kakko katkaisivat pitkät maalittomat putkensa, Kakolla kahden osuman ilta

Patrik Laine ja Kaapo Kakko ovat katkaisseet pitkät maalittomat putkensa jääkiekon NHL:ssä.

Columbus Blue Jacketsin Laine päätti kymmenen ottelun kuivan kautensa iskemällä ylivoimamaalin Montreal Canadiensin verkkoon. Hän avitti joukkueensa 5-1-kotivoittoon. Laine haali ottelussa myös kaksi syöttöpistettä syöttämällä Jack Roslovicin viimeistelemät 1-0- ja 2-0-maalit.

Suomalaisen maali syntyi toisen erän lopulla ja siirsi Columbuksen jo 3-0-johtoon. Laine päivysti ylivoimakuviossa tutulla paikallaan vasemmalla laidalla, ehti ensimmäisenä päädystä kimmonneeseen irtokiekkoon ja laukoi maaliin erittäin pienestä kulmasta.

Maali oli Laineelle kauden 26:s, mutta edellisissä kymmenessä pelissä tilille oli kertynyt vain viisi syöttöpistettä. Laineen edellisestä osumasta oli ehtinyt kulua lähes kuukausi. Nyt Laineen kauden pistesaldo on 26+30.

Columbus ja Montreal eivät kumpikaan enää taistele pudotuspelipaikasta. Montreal on koko itälohkon hännänhuippuna.

Kakko teki ottelun kaksi ensimmäistä maalia

New York Rangersia edustavan Kakon kuiva kausi oli vielä pidempi, 14 ottelun mittainen. 21-vuotiaan suomalaisen ketsuppipullo aukesi nyt kunnolla, sillä hän teki saman tien kaksi maalia Philadelphia Flyersia vastaan. Rangers jyräsi Philadelphian vieraissa 4-0.

Kakko oli osunut viimeksi joulukuussa, jolloin hän teki niin ikään kaksi maalia Arizonan verkkoon. Sittemmin Kakko oli yli kaksi kuukautta sivussa kaukaloista loukkaantumisen takia ja palasi tositoimiin vasta viime viikonloppuna.

Philadelphiaa vastaan Kakko teki ottelun avausmaalin ensimmäisen erän puolivälissä tyylikkäällä laukauksella Flyersin kiekonmenetyksen jälkeen. 2-0-maalin hän pääsi iskemään toisessa erässä aivan maalin edestä Filip Chytilin namusyötöstä.

Kakolla on koossa tältä kaudelta tehot 7+9.

Nuoren suomalaisen ohella Rangersin voiton takuumies oli nollapelin pelannut ja 28 laukausta torjunut venäläisvahti Aleksandr Georgijev.

Rangers on itälohkossa kolmantena ja vain kahden pisteen päässä divisioonaa johtavasta Carolinasta. Philadelphia on itälohkon häntäpäässä.

Anssi Rulamo

STT

