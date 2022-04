Lapsia väsyttää yhä enemmän

Salon opiskeluhuollon ohjausryhmätahtooselvittää, miksi salolaislapset ja nuoret eivät nuku (SSS 6.4.). Perusopetuksen 4.–9.-luokkalaisille tehty hyvinvointikysely kertoi karua tilastoa koululaisten väsymyksestä: Salon yläkoululaisista peräti 65 prosenttia ja alakoululaisistakin 49 prosenttia on jatkuvasti väsyneitä.

Koululaisilla on nukahtamisvaikeuksia, öisistä heräilyä ja liian lyhyiksi jääviä yöunia.

Salon yläkoululaisista 41 prosenttia ja alakoululaisista 32 prosenttia tuntee jatkuvasti ärtyisyyttä ja kiukkuisuutta. Huonosti nukutun yön jälkeen on helposti ärtynyt. Kiukkua voi lisätä sekin, kun aamupala jää väliin kaikessa kiireessä.

Julkisessa keskustelussa puidaan ajoittain koulujen alkamisaikoja. Osan mielestä aamukahdeksalta ei pitäisi aloittaa koulupäivää, jotta lapset saisivat nukkua pidempään.

Koulupäivän myöhentäminen ei kuitenkaan suoraan poista liian myöhäistä nukkumaan menoa eikä kasvata unen määrää: koulu päättyy myöhemmin, jos päivä aloitetaan myöhemmin.

Riittämätön lepo ei pilaa vain yksittäisiä päiviä, vaan vaikuttaa koko kasvuun. Uni edistää lapsen kehitystä ja on tärkeä aivojen toiminnalle, uuden oppimiselle ja opitun muistiin jäämiselle.

Oppimisen edellytykset heikkenevät, kunkouluun tullaan väsyneenä.Rikkonaiset yöt näkyvät keskittymisvaikeuksina ja haluttomuutena osallistua toimintaan.

Väsymykseen on varmasti monia syitä. Paikallisten asiantuntijoiden mukaan on nähtävissä, että lapset esimerkiksi ulkoilevat aiempaa vähemmän. Siksi he eivät väsy fyysisesti, jolloin unikaan tule helposti.

Netti houkuttaa monia valvomaan: yhteiskunta on avoinna läpi vuorokauden, ja jossain päin maailmaa tapahtuu aina. Pelikavereita löytyy nettipeleihin eri aikavyöhykkeiltä. Rauhoittuminen kestää pitkään, jos pelaaminen jatkuu myöhään yöhön tai sosiaalisessa mediassa nähdyt asiat ahdistavat.

Iltasadut ovat monessa perheessä saaneet väistyä ruutuajan tieltä. Kehitys ei ole hyväksi nukkumista ajatellen. Lukeva Salo -hanke pyrkiikin palauttamaan lapsiperheiden arkeen iltasadut, koska niihin keskittyminen auttaa lasta rauhoittumaan.