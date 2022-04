Lavrov: Kolmannen maailmansodan uhka on todellinen

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov varoittaa, että kolmannen maailmansodan uhka on todellinen nykyisessä jännitteisessä tilanteessa. Lavrov puhui asiasta venäläiselle uutistoimisto Interfaxille.

– Vaara on vakava, se on todellinen, sitä ei voi aliarvioida, Lavrov sanoi.

Ukrainan sota on kiristänyt Venäjän ja lännen välit äärimmilleen, ja lännessä on esiintynyt pelkoja konfliktin leviämisestä Naton ja Venäjän väliseksi suursodaksi. Tähän ovat vedonneet myös jotkut niistä, jotka ovat lännessä vastustaneet Ukrainan aseistamista raskaalla kalustolla.

Lavrov kertoi myös, että Venäjä jatkaa rauhanneuvotteluja Ukrainan kanssa. Hän kuitenkin kritisoi Ukrainan lähestymistapaa neuvotteluihin.

– Hyvällä tahdolla on rajansa. Jos se ei ole molemminpuolista, se ei auta neuvotteluprosessia.

Ulkoministeri sivalsi Ukrainan presidenttiä Volodomyr Zelenskyiä ja sanoi, että tämä vain teeskentelee neuvottelevansa.

– Hän on hyvä näyttelijä, Lavrov sanoi Zelenskyistä, joka on entinen ammattinäyttelijä.

– Jos katsoo ja lukee tarkasti mitä hän sanoo, löytää tuhat ristiriitaisuutta.

Lavrovin mukaan sota Ukrainassa päättyy jonkinlaisen sopimuksen solmimiseen. Sen sisältö riippuu Lavrovin mukaan siitä, mikä on tilanne taisteluissa sopimuksen syntyessä.

STT

