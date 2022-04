Liigamestaruus katkolla Tapparalle Turussa

Jääkiekon miesten Suomen mestaruus on tänään katkolla ensimmäistä kertaa tämän kevään finaalisarjassa. Tapparalla on mahdollisuus sinetöidä mestaruus, jos se ottaa vierasvoiton TPS:stä Turussa.

Tappara siirtyi finaalisarjassa 3-0-johtoon maanantaina voittamalla TPS:n maalein 3-1. Tamperelaisilla on siis mahdollisuus viedä loppuottelut suoraan voitoin 4-0.

Tappara juhli Suomen mestaruutta viimeksi keväällä 2017, TPS vuonna 2010. SM-kulta olisi Tapparalle 11:s SM-liigan aikakaudella ja yhteensä 18:s.

Neljäs loppuottelu alkaa kello 18.30.

STT

