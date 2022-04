Liigan finaalisarjassa on tilaa uusille TPS-sankareille, mutta vanhatkin kelpaavat päävalmentaja Jussi Ahokkaalle

Jääkiekon Liigassa Turun Palloseuraa valmentavan Jussi Ahokkaan mukaan pari lepopäivää pääsiäisen lopuksi tulivat hyvään aikaan. TPS on pelannut 13 pudotuspeliottelua ennen keskiviikkona alkavaa finaalisarjaa, mutta vastustaja Tampereen Tappara on selvinnyt kauden huipennukseen kymmenessä ottelussa. Kuormituksessa on ero, mutta Ahokas ei koe sitä ratkaisevaksi.

– En näe siinä väliä. On hyvä, että saimme tähän väliin pikkuisen pidemmän huilin, päävalmentaja sanoi STT:lle puhelimitse maanantaina.

Ahokas valmentaa TPS:ää ensimmäistä kauttaan ja on ollut Raimo Helmisen erinomaisen viime kauden jatkoksi tärkeä tekijä turkulaisten uskottavuuden palauttamisessa. Finaaliodotukset ovat nousussa.

– Huikea fiilis, yleisö on löytänyt halliin, ja on mahtava tunnelma. Kovin mahdollinen haaste. Tappara on runkosarjan voittaja ja vielä vahvistanut joukkuetta kauden lopussa, Ahokas tunnelmoi.

Runkosarjassa Tappara voitti kolme kohtaamista ja TPS yhden. Pudotuspelimaailma on erilainen, mutta ennakkosuosikista ei ole epäilystä. Ahokas ei kuitenkaan koe haastajan asemaa sen helpommaksi kuin mikä ennakkosuosikin asema olisi.

– Tilanne on tuo, mikä se on. Meillä on mahdollisuus. Olemme menneet hyvin eteenpäin koko kevään ja saaneet pudotuspeleissä lisää itseluottamusta. Nyt pitää löytyä vielä napsu lisää, että voimme ottaa kannun kotiin. Asioiden edelle ei pidä mennä. Nyt puretaan Tappara miten pystytään. Ensimmäinen ottelu on haistelua, mihin sarja lähtee, Ahokas avasi.

Yhdestoista liigamestaruus tavoitteena

TPS ja Tappara ovat mestaruuksien määrällä mitattuna liigahistorian menestyneimmät seurat, kun kumpikin on nostanut Kanada-maljan pudotuspelien päätteeksi kymmenen kertaa.

Tapparan ja TPS:n lihavat vuodet osuvat pääosin eri aikakausiin, mutta seurat olivat vastakkain jo ensimmäisissä liigafinaaleissa 1976. Seppo Repo ratkaisi viime hetken maalillaan mestaruuden turkulaisille.

Tappara oli 1970- ja 1980-lukujen dynastia, mutta TPS joutui odottamaan seuraavaa mestaruuttaan vuoteen 1989. Menestystä riitti uuden vuosituhannen alkuun saakka, mutta Hannu Jortikan toisen triplan (1999, 2000, 2001) jälkeen TPS on voittanut mestaruuden vain 2010.

Tappara poti koko 1990-luvun menestyskrapulaa ja palasi finaalijoukkueeksi vasta 2001. Kahden tappiollisen yrityksen jälkeen Tampereella juhlittiin mestaruutta vihdoin 2003. Uuden dynastian aika koitti seuraavalla vuosikymmenellä, kun Tappara aloitti edelleen jatkuvan peräkkäisten välierien sarjansa 2013. Mestaruudet tulivat 2016 ja 2017.

Viime vuosikymmenellä pahasti eksyksissä ollut TPS on palannut mitalipeleihin ja ylsi vuosi sitten hopealle Helmisen opein. Ahokkaalla on komennossaan paljon samoja pelaajia.

– On siitä aina etua, että pelaajat tietävät, miten peli muuttuu finaaleissa. Mutta on vastassakin sellainen joukkue, jolla on paljon kokemusta, finaalikokemusta ja mestaruuksia voitettuna. On siitä aina pudotuspeleissä hyötyä, kun pojat ovat olleet tässä tilanteessa ennenkin, päävalmentaja tuumi.

– Jokainen pikkutilanne voi ratkaista, ja peli varmasti muuttuu tarkemmaksi, mutta toivottavasti pystymme puolustamaan ja olemaan aktiivisia silloin kun pitää. Fyysinen sarja tulee. Ei ole niin avointa kiekkoa kuin runkosarjassa.

Tyylipisteitä ei jaeta

Runkosarjassa neljänneksi sijoittuneen TPS:n nuoren ykkösnyrkin Markus Nurmi (pudotuspeleissä pisteet 4+13=17), Mikael Pyyhtiä (8+5=13) ja Juuso Pärssinen (3+8=11) peliesitykset ovat hurmanneet kevään aikana, mutta Tapparan iskuvoimasta ovat vastanneet useammat pelaajat.

Kun runkosarjan piste- ja maalirohmu Anton Levtchin (0+7=7) tehot ovat jääneet odotettua vaisummiksi, ovat pelejä ratkoneet esimerkiksi duunariosaston Joona Luoto (7+8=15) ja Otto Rauhala (3+5=8). Veli-Matti Savinainen (7+1=8) on ollut KHL:n raunioilta helmi-maaliskuun taitteessa Liigaan siirtyneistä pelaajista pudotuspelien tehokkain.

Ahokas uskoo leveyttä riittävän turkulaisillakin.

– Nythän on vielä aikaa uusille sankareille. Saa olla samatkin sankarit. Muulla ei ole väliä kuin voitoilla ja että saadaan kiinnityksiä (mestaruuteen). Sillä ei ole väliä, miten ne voitot tulevat, päävalmentaja paalutti.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: