Liigan puolivälierät huipentuvat seitsemän ottelun klassikkoihin

Kotimaisen jääkiekkoliigan puolivälierät huipentuvat tänään peräti kolmella otteluparilla, joissa ratkaisu venyy seitsemänteen peliin. Tasatilanteesta 3-3 lähdetään ratkomaan välieräpaikkoja ottelupareissa Ilves-Kärpät, Jukurit-KooKoo ja TPS-HIFK.

Ilves-Kärpät -parin viidessä viime ottelussa voittaja on ratkennut täpärästi maalin erolla. Puolivälieräparissa toissa illan kuudes kohtaaminen jäi kesken jo avauserässä Oulussa jään huonon kunnon takia.

Ilves johti ottelusarjaa voitoin 2-0 ja 3-2, mutta Kärpät on kuronut eron kiinni.

Jukurien ja KooKoon puolivälieräsarjaa on leimannut mikkeliläisen Jukurien peliesitysten heittelehtiminen. Viidennen ottelun Jukurit hävisi Mikkelissä 1-5, mutta palautti kotiedun itselleen voitettuaan eilen Kouvolassa 2-1.

TPS-HIFK on ollut värikäs puolivälieräpari. Joukkueiden neljäs kohtaaminen päättyi Helsingin maalijuhlissa TPS.n 7-5-voittoon.

Liigan puolivälierissä on pelattu viimeksi maksimimäärä seitsemän ottelua kaudella 2016-17, jolloin 4-3-otteluvoitoin välieriin jatkoivat Tampereella paikallisvastustaja Ilveksen pudottanut Tappara ja Jyväskylässä HPK:n peitonnut JYP.

SM-liigan pudotuspeleissä on edetty seitsemänteen otteluun saakka aiemmin kaikkiaan 24 kertaa.

Tämän kauden SM-välieriin on jo selviytynyt Lukon voitoin 4-1 jatkosta pudottanut runkosarjaykkönen Tappara.

STT

