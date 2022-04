Kaukolämpö vetää öljylämmittäjiä puoleensa Salossa – ”Uusia sopimuksia on tehty tänä vuonna yli kolmekymmentä”

Polttonesteiden raju hinnannousu on saanut kymmenet öljylämmittäjät kiinnostumaan kaukolämmöstä Salossa. Lounavoiman jätevoimalan tuottama lämpö houkuttaa omakotiasukkaiden lisäksi myös asuntoyhtiöitä ja liikekiinteistöjä.

– Uusia sopimuksia on tehty tänä vuonna yli kolmekymmentä ja parikymmentä kysyjää miettii. Lisää kyselyjä tulee koko ajan, Salon Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöpäällikkö Jarkko Niemi sanoo.

Lounavoima on tahkonnut odotettua enemmän tuloja sähkönmyynnistä, kun pörssisähkön hinta on ollut korkealla.

Savukaasujen puhdistuksessa käytettävän kalkin ja muiden apuaineiden hinnat ovat samaan aikaan kohonneet Onikin mukaan jyrkästi. Vielä syksyllä uumoiltu kaukolämmön halpeneminen ei ehkä toteudu.

– Sellaista painetta ei vielä ole, että hintoja pitäisi nostaa, Lounavoiman ja Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Onikki sanoo.

Salon kaukolämpöverkkoon on viime vuosina liittynyt vain kourallinen kiinteistöjä vuodessa, mutta viime vuosi toi ryntäyksen – uusia asiakkaita tuli yhtäkkiä yli viisikymmentä. Kannustimena oli EU:n 4 000 euron avustus, jos vaihtoi öljylämmityksen kaukolämpöön, maalämpöön tai vesi-ilmalämpöpumppuun.

Avustusta piti hakea Pirkanmaan ely-keskukselta.

Helmikuussa ympäristöministeriö ja ely-keskus tiedottivat, että öljylämmityksen vaihtajille oli saapunut uutta EU-rahaa 65 miljoonaa euroa. Summasta riittäisi jaettavaa noin 15 000 omakotitalolle.

Kaukolämpö oli kuitenkin yllättäen rajattu pois avustuksista, koska sitä voidaan tehdä fossiilisilla polttoaineilla.

Lounavoima tuottaa 60 000–65 000 megawattituntia sähköä, jonka se myy valtakunnanverkkoon. Määrä vastaa noin 3 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta.

Pörssisähkön hinta rikkoi loka-joulukuussa kaikkien aikojen ennätykset. Yhden päivän keskihinta oli enimmillään yli 50 senttiä ja koko joulukuun keskihinta yli 19 senttiä kilowattitunnilta.

– Loppuvuosi ja alkuvuosi on ollut selvästi budjetoitua parempi, Onikki toteaa.

Jätevoimala valmistui viime keväänä kolmisen kuukautta myöhässä, mutta sähkön hinnannousu auttoi Onikin mukaan kirimään budjetin kiinni.

Maaliskuussakin sähkön markkinahinta oli keskimäärin yli kahdeksan senttiä. Lounavoiman budjetissa sähkön myyntihinnaksi on tälle vuodelle laskettu neljä senttiä kilowattitunnilta.

Jäte ei ole Salossa ainoa lämmönlähde. Salon Kaukolämpö polttaa myös haketta voimaloissaan Perniön keskustassa ja Perttelin Inkereellä, joissa on erillinen kaukolämpöverkko. Puu lämmittää pääasiassa isoja kiinteistöjä kerrostaloista päiväkotiin.

Petri Onikki arvelee monien muiden lailla, että energiapuun hinta tulee nousemaan.

– Riski siihen on suuri.

Energiapuu kallistui jo viime vuonna ja hinnannousun uskotaan vain kiihtyvän. Kaiken puun tuonti Venäjältä on katkennut. Energiakäyttöön sieltä tuli pari miljoonaa kuutiota haketta vuodessa.

Venäläistä haketta on poltettu etenkin itärajan tuntumassa, mutta sitä on käytetty myös muun muassa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n voimalassa Naantalissa.

– Puun hinta nousee väistämättä, jos sitä halutaan ostaa enemmän. Jos tarve on kova, puuta ei tule, ellei laita lisää hintaa, Metsänhoitoyhdistys Salometsän toiminnanjohtaja Olavi Pitkänen toteaa.

Polttoöljyn ja dieselin kallistuminen nostaa entisestään myös korjuukustannuksia.

Kaukolämmön hinta laski kaikkialla Salossa viime syksynä. Samalla kulutushinta yhtenäistettiin niin, että lämpö maksaa joka paikassa saman verran. Siihen asti kaukolämpö oli ollut Perniössä ja Perttelissä muuta Saloa halvempaa.

Energiapuun hintakehitys ratkaisee sen, joudutaanko yhtenäisestä kulutushinnasta luopumaan.

– Sitäkään vaihtoehtoa ei voi sulkea pois, mutta tänä vuonna tuskin tulee muutoksia. Katsotaan rauhassa kesän yli, Onikki miettii.

Someron Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöä yli kolmeensataan kiinteistöön. Toimitusjohtaja Kalle Maaranen ei arvuuttele energiapuun tulevaa hintakehitystä. Somerolaisyhtiö nosti hintoja viimeksi vuodenvaihteessa. Kattilassa palaa enimmäkseen purua Westas Groupin sahoilta.