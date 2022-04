LP Viestin mies – Pentti Nurmi on nähnyt useita satoja otteluita Salohallissa, väliin on jäänyt vain kaksi

LP Viesti on pelannut Ilpo Määttäsen ansiokkaan tilastoselvityksen mukaan seurahistoriassaan 468 kotimaan liigaottelua. Se tarkoittaa lähes 250 kotipeliä.

Kansainvälisiä pelejä on Salohallissa 34, Suomen cupissa kolmisenkymmentä. Kokonaismäärä nousee siis noin kolmeensataan.

Pentti Nurmi on ollut paikalla niistä kahta vaille kaikissa.

Lisäksi mukaan lasketaan kaikki LP Viesti Akatemian pelaamat kotiottelut naisten ykkössarjassa. Niissäkin Nurmi on valitsemassa raatia, joka palkitsee kunkin ottelun parhaat pelaajat. Näitäkin pelejä on takana jo lähes sata.

Lentopallo tuli Nurmen elämään yli 40 vuotta sitten. Hänen tyttärensä Sirkku Virtanen aloitti lajin harrastamisen 1970- ja 1980-lukujen taitteessa.

Nurmi harrasti itse yleisurheilua SM-tasolla asti.

– Viime kesään asti pystyi sanomaan, ettei kukaan suomalaisnainen ollut juossut 800 metriä nopeammin kuin minä eli ajan 2.00,1 alle. Sara Kuivisto muutti tämän, Nurmi naurahtaa.

Sen jälkeen lentopallo on vienyt mennessään. Nurmi on ollut LP Viestissä sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja, ja samat tittelit ovat olleet Salon Viestin Ukkomiehissä. He häärivät todella tärkeinä taustahenkilöinä LP Viestin ottelutapahtumissa.

– Pikkuhiljaa olen vähentänyt tehtäviä. Pois en kuitenkaan osaa olla enkä haluakaan. En ole lukumiehiä, ja telkkariakin haluaa katsoa vain vähän kerrallaan, Nurmi mainitsee.

Niinpä Nurmi käykin katsomassa arviolta 80–90 prosenttia myös LP Viestin harjoituksista.

– Joka päivä laitan Saanalle (LP Viestin passari Virtanen) WhatsApp-viestin ja kysyn, milloin harjoitukset ovat, Nurmi hymähtää.

– On niin hienoa nähdä se kehitys, mitä pelaajilla voi tapahtua muutamassa kuukaudessa. Nytkin monet nuoret ovat menneet tämän kauden aikana valtavasti. Pojat ovat myös tehneet hienoa työtä, hän toteaa viitaten LP Viestin valmentajiin Tomi Lemminkäiseen, Janne Harjuun ja Ville Salmeen.

Seuraava sukupolvi onkin tuonut Nurmelle vielä uuden ulottuvuuden lentopallon seuraamiseen. Tyttärentytär Salla Virtanen on pelannut LP Viestin liigajoukkueessa passarina, ja samaa tekee tällä hetkellä Sallan pikkusisko Saana.

– Kun Sirkkukin pelasi passarina, niin kyllä se pelipaikka on minullekin kaikista ”läheisin”. Ja onhan passarien merkitys pelissä tosi suuri. Merkittävän osan hyökkäyspisteestä voi usein suunnata heidän ansiokseen, Nurmi huomauttaa.

On kirjoittamattakin selvää, että pelien väliinjäämiseen pitää olla erityisen pätevä syy.

– Ottelut laitetaan almanakkaan heti, kun ohjelma tulee tietoon. Kaikki kyläilyt ja muut sellaiset ystävien tapaamiset sijoitetaan sitten muihin aikoihin.

Pentti Nurmen ikimuistoisimmat lentopallokokemukset

1) Ensimmäinen europelien vierasottelu Azerbaidzhanissa 2008

Oli silmiä avaavaa nähdä sen maan erilaisuutta. Oli rikkautta ja oli köyhyyttä slummien muodossa. Pääsimme tutustumaan siellä ihmisiin ja paikkoihin.

2) Viikon mittainen harjoitusturnaus Sveitsissä

Tämä oli Salon Viestin aikaan. Matkustelin siviilityön puolesta Keski-Euroopassa, ja Sveitsi on hieno maa, jonne on mennyt aina mielellään.

3) LP Viestin Suomen mestaruus 2017

Mestaruus ratkesi Hämeenlinnassa. Minulle siitä teki erityisen se, että Salla Virtanen oli mukana joukkueessa ja pelasikin finaaleissa.