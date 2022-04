Lukutaito lisää tasa-arvoa

Tänään alkavalla lukuviikolla kiinnitetään huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, esimerkiksi konflikteja pakeneviin ihmisiin. Sota Ukrainassa on tuonut Suomeenkin kouluikäisiä pakolaisia. Ensimmäisiä asioita, joita on haluttu saada kuntoon, on sotaa pakenevien lasten pääsy kouluun.

Lukuviikko on Lukukeskuksen järjestämä vuosittainen lukutaidon teemaviikko, jonka aikana julkaistaan tietoa ja näkökulmia lukutaitotilanteesta Suomessa ja maailmalla.

Korona haittasi monen suomalaislapsen koulunkäyntiä, ja niin kutsuttua oppimisvelkaa kurotaan joissakin tapauksissa kiinni pitkäänkin. Meillä rakenteet ovat kuitenkin kunnossa, ja syntyneitä aukkoja pystytään paikkaamaan.

Maailmanlaajuisesti lukutaidon eteneminen on kokenut koronan takia kovan takaiskun. Ennen pandemiaa noin 90 prosenttia peruskouluikäisistä oli ainakin kirjoilla koulussa, tietää Lukukeskus. Noin 20 miljoonan lapsen lukutaidon odotettiin paranevan. Toisin kävi, ja sadalta miljoonalta lapselta jäi saavuttamatta lukutaidon vähimmäistaso.

Ihmisen ei tarvitse olla kokonaan lukutaidoton, kun hänellä voi jo olla vaikeuksia selvitä tavallisesta arjesta. Tässä mielessä lukutaidottomuus on ongelma maailman rikkaissa maissa. Esimerkiksi Euroopassa yli 70 prosentilla aikuisista on heikko lukutaito. Suomessakin lukutaito on hataralla pohjalla joka kymmenellä aikuisella.

Tietoyhteiskunnassa on vaikea pärjätä ilman hyvää lukutaitoa. Heikko lukutaito hankaloittaa maailman hahmottamista ja altistaa niin tahattomille väärinkäsityksille kuin tahallaan levitetylle väärälle tiedolle.

Lukutaitoviikon teema on ”Lukutaidolla parempi maailma”. Lukutaidon tärkeä rooli tunnustetaan laajasti. Se mahdollistaa opiskelun, ehkäisee köyhyyttä ja lisää tasa-arvoa. Tämän ymmärtävät nekin, jotka estävät esimerkiksi tyttöjä käymästä koulua niin kuin Afganistanin nykyhallinto tekee.

Lukemista ja oppimista rajoittavat ne, joille tasa-arvo ja demokratia ovat uhka.