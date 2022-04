Lumisateet voimistuvat maanantaina ja tiistaina, suurimmassa osassa maata huono ajokeli

Lumisateet voimistuvat tänään ympäri maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Odotettavissa on noin viidestä kymmeneen senttimetriä lunta.

Lunta on satanut aamulla eniten Pohjanmaalla sekä Pirkanmaan ja Satakunnan pohjoisosissa. Lunta on satanut siellä jo nyt korkeintaan kymmenisen senttiä.

Sateet tulevat etelässä räntänä ja lumena, lounaisrannikolla mahdollisesti vetenä. Muualla Suomessa on odotettavissa lunta. Vähiten sateita on tulossa Lappiin.

– Voimakkaimmat lumisateet tulevat tänään iltapäivällä Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon, missä voi tulla yli 15 senttimetriä lunta, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Tulossa erittäin huonoa ajokeliä Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon

Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon on luvattu erittäin huonoa ajokeliä iltapäivästä lähtien. Muualla Suomessa on huono ajokeli Lappia ja Pohjois-Pohjanmaata lukuun ottamatta.

Tänään on raportoitu useista ulosajoista huonon ajokelin takia. Esimerkiksi Helsingin ja Tampereen välisellä moottoritiellä Klaukkalan kohdalla rekka ajoi ojaan varhain aamulla liukkauden takia.

Pohjois-Itämerelle ja Selkämeren eteläosiin on annettu aallokkovaroitus iltaseitsemästä lähtien.

Lumisateet voimistuvat tiistaina

Ensi yönä Suomeen saapuu Karuston mukaan voimakas matalapaine, joka voimistaa lumisateita varsinkin Itä- ja Keski-Suomessa tiistaina. Lunta voi tulla jopa 20 senttimetriä.

– Kaikki alueet Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta itään jäävät voimakkaan sadealueen alle, Karusto sanoo.

Samoille alueille on luvassa erittäin huonoa ajosäätä tiistaiksi.

Lumi saattaa tulla tiistaina alas tykkylumena varsinkin Etelä-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Se voi lisätä Karuston mukaan sähkökatkojen vaaraa.

– Tykkylumi takertuu puiden oksiin, ja ne oksat voivat sitten kaartua tai katketa lumen painosta sähkölinjojen päälle. Se voi aiheuttaa sähkökatkoksia.

Valtion liikenteenohjausyhtiö Fintraffic arvioi huonon ajosään jatkuvan tämän viikon ajan.

– Jos olet jo vaihtanut kesärenkaat alle, niin nekin kannattaa vaihtaa takaisin talvirenkaisiin, Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen sanoo tiedotteessa.

Rasmus Ekström

STT

Kuvat: