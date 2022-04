Maaret Niemi päätti, että jotain on tehtävä – yhden naisen ideasta syntyi huutokauppa Saloon tulleiden Ukrainan pakolaisten hyväksi

Halikon nuorisoseurantalolla järjestetään 7. toukokuuta huutokauppa Ukrainan pakolaisten hyväksi. Tempaus on yhden ihmisen aktiivisuuden ansiota. Halikkolainen Maaret Niemi sai idean muutama viikko sitten ja pisti toimeksi.

– Olen jo pitkään murehtinut tätä tilannetta. Ja kaikki sanovat, että jotakin tarttis tehdä. Niinpä päätin ryhtyä keräämään rahaa ukrainalaisten hyväksi vähän erilaisella tavalla eli huutokaupalla, Niemi kertoo.

Niemi aloitti järjestelyt ottamalla yhteyttä paikallisiin yrittäjiin ja muun muassa Salon Yrittäjien puheenjohtajaan Jukka Alankoon ja kansanedustaja Mikko Lundéniin. Huutokaupattavia tavaroita alkoi kertyä lahjoituksena pikkuhiljaa.

– Huutokauppaan otan vastaan vähän isompaa tavaraa. Olen saanut sinne jo esimerkiksi Viljo Hurmeen taulun Jukka Alangolta, suuren sammuttimen PK Sammutinhuolto Oy:ltä, Skoda-potkuauton kuskilla Rinta-Joupin Autoliikkeeltä, Honor 50 -älypuhelimen Veikon Koneelta, Juho Nenosen pelipaidan Vilppaalta, ynnä muuta. Ja Mikko Lundén lupasi lahjoittaa grillattavat makkarat, Niemi mainitsee.

Tapahtumaan tulee huutokaupan lisäksi myös arpajaiset, kahvio ja grilli.

– Arpoja myydään sata kappaletta. Minulla on enää 30 arpajaispalkintoa hankkimatta, Niemi kertoo.

Nimi on hankkinut arpajaispalkintoja kiertämällä yrityksissä. Hän on tottunut arpajaisvoittojen kyselijä, sillä hän teki sitä takavuosina paljon FC Halikon riveissä, kun omat lapset pelasivat jalkapalloa.

– Sanon yleensä, että kaikki käy, kynästä hevoseen. Mutta jos annatte hevosen, tarvitsen kuljetusapua, hän nauraa.

Niemen tavoite on, että tapahtumaa varten ei ostettaisi mitään, vaan kaikki tulisi lahjoituksena kertakäyttöastioita myöten.

– Halikon nuorisoseurantalon vuokrakin olisi ollut 200 euroa, mutta se annettiin käyttööni lahjoituksena. Ihmiset ovat lähteneet tähän hienosti mukaan, Niemi kiittää.

Itse hän aikoo antaa huutokaupattavaksi muun muassa vintage-käsilaukun.

– Se on ainoa muisto isoäidistäni, jota en koskaan tuntenut, mutta ajattelin, että nyt laukku saa palvella suurempaa tarkoitusta.

Niemi on myös ommellut Ukrainan väreillä koristellun pienen pöytäliinan, joka sekin tulee huutokaupattavaksi. Samaten huudettavaksi päätyy vanha nallekarhu, jota Niemi on tuunannut.

Tapahtuman tuotto menee lyhentämättömänä Saloon tulleiden ukrainalaisten pakolaisten hyväksi.

– Ensin ajattelin, että raha menisi suoraan Ukrainaan, mutta sitten tajusin, että täällä Salossahan sitä myös tarvitaan. Pakolaisilla ei ole mitään, Niemi miettii.

Niemi on ottanut sydämen asiakseen ukrainalaisten auttamisen. Hän on käynyt muun muassa viemässä leluja Hajalan entiseen vanhainkotiin, jonne pakolaisia on majoitettu.

– Opettelin yhden lauseen ukrainaakin. Katsoin netistä, mitä on ukrainaksi: Hyvää pääsiäistä. Kun kävin siellä ja sanoin sen, sain hymyjä ja peukutuksia. He ovat iloisia, kun joku edes yrittää puhua heidän kieltään.

Hyväntekeväisyyshuutokauppa Halikon nuorisoseurantalolla (Mustamäentie 169) 7. toukokuuta klo 14. Uutta tavaraa, arvotavaraa ym. huutokaupattavaksi kelpaavaa voi lahjoittaa ottamalla yhteyttä Maaret Niemeen: maaretniemi3@gmail.com.