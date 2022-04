Ruotsin viime päivien mellakoissa on loukkaantunut yhteensä 26 poliisia – poliisin mukaan kohteena on nimenomaan poliisi ja yhteiskunta, ei äärioikeistopoliitikko

Ruotsissa poliisi epäilee, että viime päivien mellakoitsijoiden kohteena oli nimenomaan poliisi ja yhteiskunta, ei monissa kaupungeissa tapahtumia järjestänyt äärioikeistopoliitikko. Mellakat alkoivat sen jälkeen kun tanskalaisen äärioikeistopuolueen johtaja Rasmus Paludan aloitti ”vaalikiertueensa” Ruotsissa ja poltti tapahtumissaan Koraaneita.

Poliisi kertoi maanantaina tiedotustilaisuudessa, että yhteensä mellakoissa on loukkaantunut 26 poliisia ja 14 siviiliä. Lisäksi pariakymmentä poliisiautoa on vahingoitettu, ja mellakoinnin yhteydessä on esimerkiksi rikottu ikkunoita.

Tilaisuudessa poliisiylijohtaja Anders Thornberg kuvaili tapahtumia ”pahemmiksi kuin väkivaltaiset mellakat” ja sanoi, ettei kyse ollut ”tavallisista vastamielenosoittajista”.

– He yrittivät tappaa poliiseja, hän sanoi.

Joissakin tapauksissa voi Thornbergin mukaan olla kyse murhan yrityksistä. Joka tapauksessa epäillyt rikokset ovat hänestä ”äärimmäisen vakavia”. Lisäksi hän kertoi, että osa mellakoitsijoista on entuudestaan poliisin tuttuja, joiden tiedetään kuuluvan rikollisverkostoihin.

Kiinni otettuja ja pidätettyjä on yhteensä kymmeniä, ja heistä osa on alaikäisiä.

Mellakat alkoivat toden teolla torstaina Norrköpingissä ja Linköpingissä. Norrköpingin syyttäjäviraston johtava syyttäjä Torsten Angervåg oli poliisiylijohtaja Thornbergin kanssa samoilla linjoilla.

– Olen toiminut noin 30 vuotta syyttäjänä ja en ole koskaan kokenut tällaista. Tämä on hyvin epämiellyttävää kehitystä, Angervåg sanoi.

Angervåg painotti, ettei ”tästä saa tulla normaalia tilannetta”. Hän lisäsi, että koko oikeuslaitoksen on selvitettävä, miten nyt tapahtuneen toistuminen on estettävissä.

Väkivaltaan lietsottiin ulkomailta

Tanskalainen Paludan on viime päivinä joko vieraillut tai ilmoittanut vierailevansa eri kaupungeissa Ruotsissa, minkä jälkeen on ilmennyt väkivaltaista mellakointia ja ilkivaltaa.

Sunnuntaina Paludan ei lopulta näyttäytynyt tilaisuuksissa, joita hän oli ilmoittanut järjestävänsä. Hän ilmoitti iltapäivällä Facebook-sivullaan, että oli päättänyt perua mielenilmauksensa. Paludanin mukaan poliisi on osoittanut ”olevansa täysin kykenemätön suojelemaan itseään ja minua”.

Poliisi epäili sunnuntaina, ettei Paludan koskaan aikonutkaan saapua paikalle.

Poliisijohtoon kuuluva Jonas Hysing sanoi tiedotustilaisuudessa, että poliisilla on tietoa sosiaalisessa mediassa levinneestä väkivaltaan yllyttämisestä poliisia vastaan. Yllytys on hänen mukaansa peräisin Ruotsin ulkopuolelta.

– Monikin asia puhuu sen puolesta, että poliisi oli kohteena, ei niinkään tapahtumien järjestäjä, Hysing sanoi viitaten Paludaniin.

Poliisi on myös pyytänyt silminnäkijöiltä videoita väkivaltaisuuksista täydentämään poliisien omia tallenteita syytteitä varten. Thornberg sanoi, että syylliset on saatava lukkojen taakse pitkäksi aikaa.

Thornberg painotti, että vielä ei ole varmaa, että väkivaltaisuudet ovat ohi, eikä tulevien öiden tapahtumista tiedetä. Hän sanoi poliisin olevan nyt varpaillaan.

Thornberg korosti myös, että mellakointi on saatava lopetettua alkuunsa ja mukaan tarvitaan koko yhteiskunta.

Viime yönä riehuttiin muun muassa Malmössä

Mellakointi jatkui jälleen viime yönä useissa paikoissa, muun muassa Malmössä, jossa tilanne rauhoittui vasta kolmen aikaan aamuyöstä.

Mellakoinnin yhteydessä sytytettiin jälleen useita tulipaloja ja poliiseja heiteltiin kivillä. Tapahtumista on poliisin mukaan monia rikosepäilyjä esimerkiksi ilkivallasta ja väkivaltaisesta mellakoinnista. Useita ihmisiä on otettu kiinni.

Joukossa on myös epäily törkeästä tuhopoltosta, sillä puolenyön jälkeen koulurakennus sytytettiin tuleen. Poliisin mukaan palo oli ”melko laaja” ja paikalle oli hälytettävä pelastuspalvelu.

Lisäksi useita autoja, renkaita ja roska-astioita sytytettiin tuleen. Poliisin tiedottajan mukaan pelastuspalvelu ei voinut vastata kaikkiin paloihin välittömästi turvallisuustilanteen vuoksi. Osan paloista annettiin roihuta, jos niiden ei nähty aiheuttavan leviämisvaaraa.

Poliisia on pääsiäisviikonlopun aikana arvosteltu useaan otteeseen siitä, ettei Paludanin tapahtumia ollut kielletty. Poliisi on muistuttanut arvostelijoita siitä, että sanan- ja ilmaisunvapauden rajoittaminen vaatii erittäin painavia perusteita.

STT

