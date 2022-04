SDP:n Nato-linjaus selviää näillä näkymin toukokuun alussa, sanoi Marin Ylellä – pääministerin mukaan puolueen Nato-kannat ovat liikkeessä

Pääministeripuolue SDP:n Nato-linjauksesta päätetään näillä näkymin toukokuun alussa, sanoo pääministeri Sanna Marin (sd.).

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että SDP päättää suhtautumisestaan sotilasliitto Naton jäsenyyden hakemiseen puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteisessä kokouksessa. Marin kertoi Ylellä lauantaina, että näillä näkymin kokous järjestetään toukokuun alussa. Hän kertoo oman Nato-kantansa ennen sitä.

Puolueen sisäiset Nato-kannat ovat Marinin mukaan liikkeessä. Hän sanoi, että puolueen entisistä puheenjohtajista Antti Rinne, Jutta Urpilainen, Eero Heinäluoma ja Paavo Lipponen ovat kertoneet enemmän tai vähemmän suoraan suhtautuvansa myönteisesti Nato-jäsenyyteen.

Marinin mukaan SDP:n suhtautuminen Venäjään ei ole enää muutoksessa, vaan se on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– SDP:ssä on monia, jotka ovat tietenkin toivoneet aivan perustellusti, että Venäjän kehitys olisi demokraattista, että Venäjän tulevaisuus olisi enemmänkin läntisen valtion kaltainen kuin mitä se menneisyydessä on ollut. Nämä kuvitelmat ovat nyt romuttuneet täydellisesti, Marin sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Hallitus on antamassa päivityksen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon eduskunnalle ensi keskiviikkona, Marin sanoi.

Suomen on tarkoitus tehdä turvallisuuspoliittisia ratkaisuja kevään kuluessa. Marin ei halunnut lukita mitään tiettyä aikataulua mahdolliselle Nato-ratkaisulle, mutta hänen mukaansa nyt on aika tehdä päätöksiä, sillä Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne voi myös heikentyä.

Marin pitää tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi päättäisivät Natosta yhdessä, mutta se ei ole hänen mukaansa välttämätöntä.

– Pidän tärkeänä, että me pyrkisimme siihen, että ratkaisuja tehtäisiin samassa aikaikkunassa ja etenisimme samaan suuntaan. Se ei ole ehto, mutta se olisi erittäin vahva toiveeni, ja sen vuoksi tulen ensi viikolla käymään tätä keskustelua (Ruotsin) pääministerin (Magdalena) Anderssonin kanssa.

Energia palaa hallituksen työlistalle

Marin arvioi Ylen haastattelussa myös, että energian hinnan nousu tulee olemaan niin iso asia, että hallitus joutuu todennäköisesti palaamaan sen kompensointiin monta kertaa. Suomessa nähdään hänen mukaansa energian hinnan nousua edelleen.

– Ne ratkaisut, mitä nyt on tehty, ovat välttämättömiä ja tarpeellisia, mutta tuskinpa ne tulevat olemaan riittäviä, hän sanoi.

Hallitus kertoi tällä viikolla 850 miljoonan euron paketista, jolla rahoitetaan irtaantumista fossiilisista polttoaineista. Sillä myös turvataan huoltovarmuutta lyhyellä aikavälillä, mihin kuuluu myös kotimaisen energiaturpeen käyttö.

– Se on kotimainen polttoaine. Sillä voidaan varmistaa ihmisten talojen ja kotien lämpiäminen, se että Suomessa ensi talvena lämpöä riittää, ja kyllä, se on parempi vaihtoehto kuin venäläinen energia.

Marin toisti lähetyksessä kantansa, jonka mukaan Suomi on valmis nykyistä laajempiin Venäjän-vastaisiin energiapakotteisiin. Toistaiseksi EU on linjannut venäläisestä kivihiilestä luopumisesta, mutta öljy ja maakaasu ovat energiakaupassa Venäjälle selkeästi merkittävämpiä tulonlähteitä. Hänen mukaansa iso haaste on kuitenkin se, että esimerkiksi Saksan teollisuus nojaa erittäin vahvasti kaasuun.

– On selvää, että jos energia ei ole mukana pakotteissa, me rahoitamme Putinin sotaa, ja se on kestämätön tie, Marin sanoi.

Marinin mukaan suomalaisten yhtiöiden on syytä lähteä Venäjältä hyvin pian. Hän huomautti, että tässä on ollut ongelmia venäläisen lainsäädännön vuoksi, joka pyrkii varmistamaan yritysten harjoittaman toiminnan jatkumisen. Tästä huolimatta hän uskoi, että yhtiöt lähtevät heti kun se on mahdollista.

– Kaikkien länsimaisten yhtiöiden on syytä lähteä Venäjältä.

STT

