Mariupolin läheltä otetuissa satelliittikuvissa uskotaan esiintyvän jälleen uusi joukkohauta – haudattuna arviolta ainakin tuhat ruumista

Etelä-Ukrainassa otettujen satelliittikuvien uskotaan paljastaneen jälleen uusi venäläisjoukkojen jälkeensä jättämä joukkohauta Mariupolin satamakaupungin lähellä. Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post ja Radio Svoboda.

Mariupolin kaupunginvaltuusto on jakanut yhdysvaltalaisen satelliittiyhtiö Maxarin ottamat kuvat Telegram-kanavallaan ja viestissä arvioidaan haudoista löytyvän ainakin tuhat venäläisjoukkojen tappamaa mariupolilaista.

– Tulemme näkemään yhä enemmän ja enemmän tällaisia hautaamisia. Valitettavasti, sanoo Mariupolin pormestari Vadym Boitshenko kaupunginvaltuuston Telegram-viestin mukaan.

Boitshenko arvioi kuolonuhrien määrän Mariupolissa voivan nousta liki 15 000:een.

Vain päivää aiemmin Maxar julkaisi Mariupolin läheltä Manhushista otettuja satelliittikuvia, joissa näkyy joukkohaudoiksi epäiltyjä rivimuodostelmia. Asiasta kertoivat muun muassa BBC ja CNN.

Kuvat ottaneen Maxarin mukaan hautojen määrä on lisääntynyt paikalla maaliskuun puolestavälistä lähtien. BBC ei ole pystynyt vahvistamaan kuvia.

Mariupolin kaupunginvaltuusto on arvioinut Telegram-viestipalvelussa, että Manhushin joukkohaudoissa voi olla jopa 3 000-9 000 siviilin ruumiit, kertoi Ukrainan uutistoimisto Ukrinform.

Pääministeri: Venäläiset tuhoavat kaiken

Jo aivan hyökkäyksen alkuvaiheilla venäläisjoukkojen saartamassa satamakaupungissa on edelleen jumissa arviolta 100 000 ihmistä. Kaupunkiin jääneille asukkaille ei ole saatu vietyä ruokaa, vettä tai lääkkeitä.

CNN:n mukaan ukrainalaisviranomaiset ovat lisäksi väittäneet, että yli 20 000 ihmistä olisi kuollut kaupungissa Venäjän aloitettua hyökkäyksensä helmikuun lopulla.

Uutiskanava ei ole kyennyt vahvistamaan viranomaisten arvioita, sillä tarkkoja tietoja kaupungin kuolonuhreista ei ole saatavilla. Venäläisjoukkojen pommitukset ovat moukaroineet Mariupolia viikkokausia ja kaupungin on kerrottu tuhoutuneen lähes täysin.

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal kuvaili CNN:n mukaan Mariupolin tilanteen olevan ”suurin humanitaarinen katastrofi” Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Shmyhal arvioi Mariupolin voivan olla jopa vuosisadan pahin katastrofi.

Pääministeri kommentoi Mariupolin tilannetta lehdistötilaisuudessa Washingtonissa. Hänen mukaansa kaupungissa on kuollut tuhansia ihmisiä.

– Näemme kauhistuttavat hirmuteot, kun se (Mariupol) vapautetaan venäläisiltä, hän sanoi.

Pääministerin mukaan venäläiset tuhoavat kaiken, mukaan lukien suojat, joiden turvaan siviilit ovat hakeutuneet.

Mariupolin viimeinen linnake

Venäjä väitti torstaina saaneensa Mariupolin satamakaupungin hallintaansa lukuun ottamatta Azovstalin tehdasaluetta. Presidentti Vladimir Putin ylisti Mariupolin onnistunutta ”vapauttamista”, mutta perui aiemman käskynsä rynnäköstä tehdasalueelle ja käski sen sijaan piirittämään alueen.

Tehdasalueelle on kerrottu olevan linnoittautuneen paitsi sotilaita myös siviilejä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Mariupolin kaupunki ”jatkaa vastarintaa” huolimatta siitä, että Venäjä väittää valloittaneensa sen.

Zelensky vakuutti videopuheessaan, että Mariupol ”jatkaa Venäjän vastustamista huolimatta kaikesta, mitä miehittäjät sanovat”.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan on kyseenalaista, onko Venäjä saanut Mariupolin hallintaansa. Bidenin mukaan ei ole todisteita siitä, että Mariupol ”olisi kaatunut kokonaan”.

YK:n Guterresin määrä tavata Ukrainan Zelenskyi

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tapaa Ukrainan presidentin Zelenskyin ensi viikolla. YK kertoo asiasta lausunnossaan. Zelenskyin lisäksi Guterres tapaa Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban.

Ennen Ukrainaa Guterres matkustaa Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan, jossa hän tapaa tiistaina presidentti Putinin ja ulkoministeri Sergei Lavrovin.

Arttu Mäkelä, Milja Rämö

STT

