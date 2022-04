Mariupolin pormestarin mukaan kaupungissa on kuollut yli 10 000 ihmistä

Mariupolin pormestarin Vadym Boitshenkon mukaan yli 10 000 siviiliä on kuollut venäläisten pitkään piirittämässä ukrainalaiskaupungissa. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian.

Boitshenko sanoi uutistoimisto AP:n haastattelussa, että uhriluku voi ylittää jopa 20 000.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Mariupolissa on todennäköisesti kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä.

Satamakaupungin kaatumisen on arvioitu olevan enää päivien kysymys. Kaupunkia viikkokausia puolustaneet sotilaat kertoivat eilen olevansa menettämässä kaupungin.

Brittitiedustelu: Taistelut Itä-Ukrainassa kiihtyvät lähiviikkoina

Britannian sotilastiedustelu odottaa taistelujen Itä-Ukrainassa kiihtyvän seuraavien kahden kolmen viikon aikana, kertoo Britannian puolustusministeriö. Brittiarvion mukaan Venäjän päähuomio on ukrainalaisten puolustusasemissa Donetskissa ja Luhanskissa sekä muun muassa Kramatorskissa.

Puolustusministeriön mukaan Venäjän joukkojen poistuminen Valko-Venäjän alueelta on jatkunut samalla kun joukkoja keskitetään tukemaan taisteluja Itä-Ukrainassa.

Etelämmässä Venäjä jatkaa sotatoimia myös Hersonin ja Mykolaivin kaupunkien liepeillä Krimin luoteispuolella, brittitiedustelu arvioi.

https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/12/russia-ukraine-war-latest-mariupol-mayor-says-more-than-10000-civilians-killed-zelenskiy-taking-chemical-weapons-threat-seriously?filterKeyEvents=false&page=with:block-6254fbc18f0887d7b40d88ff#block-6254fbc18f0887d7b40d88ff

https://apnews.com/article/russia-ukraine-state-of-the-union-address-zelenskyy-biden-kyiv-7cc069b80178629a60f4f2d166348d45

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1513746649113403397

STT

Kuvat: