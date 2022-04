Markkasen Cleveland jäi jälleen vaille voittoa

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers joutui tyytymään tappioon jo toistamiseen. Viime yönä kotiareenallaan Dallasille hävinnyt Cleveland sai tällä kertaa vastaansa Atlanta Hawksin. Ottelu päättyi Clevelandiin saapuneen Hawksin eduksi lukemin 131-107.

Myös joukkueiden edellisen kohtaamisen vei Hawks. Viimeksi seurat kohtasivat Hawksin kotiparketilla Atlantassa.

Lauri Markkaselle kertyi illan ottelusta pisteitä vain kahdeksan. Suomalaisylpeys upotti yhden kolmen pisteen heiton, mutta epäonnistui kolmessa yrityksessä. Vajaat 20 minuuttia kentällä ollut Markkanen nappasi neljä levypalloa.

Cavaliersin tähtipelaaja Darius Garland teki ottelussa 18 pistettä, mikä on selvästi alle tämän edellisen 14 ottelun perusteella lasketun 25,7 pisteen keskiarvon.

Garland teki viime yön ottelussa joukkueensa NBA-historiaa, sillä miehen poimimat 25 pistettä nostivat tämän neljänneksi Cavaliers-pelaajaksi joka on tehnyt 3 000 pistettä ennen 23. syntymäpäiväänsä. Samassa tempussa on onnistunut muun muassa koripallolegenda LeBron James.

Sekä kotijoukkue Cavaliersin että vieraissa pelanneen Hawksin haaveissa siintää paikka play-off-peleissä. Cavaliers on NBA:n itäisen konferenssin sijalla seitsemän. Hawks puolestaan pitää itäisen konferenssin sijaa kymmenen. Kummastakin konferenssista pudotuspeleihin pääsee kahdeksan joukkuetta.

Hawks nappasi Clevelandissa jo neljännen peräkkäisen voittonsa.

Kirsti Karttunen

STT

Kuvat: