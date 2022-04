Märynummen tuulivoimaloiden meluhaitoista on saatu ensimmäisiä mittaustuloksia.

Turun ammattikorkeakoulu on mitannut sisämelua kahdella kiinteistöllä tuulivoimaloiden lähellä.

Mittausten mukaan melu ei ylitä sisämelulle annettuja ylärajoja. Melua voidaan mittausten mukaan pitää viihtyvyyshaittana, mutta se ei aiheuta terveyshaittaa.

Mittaustulokset ovat linjassa Salon oman terveystarkastajan saamien suuntaa antavien mittaustulosten kanssa.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta totesi viime kokouksessaan, että asian käsittely loppuu niiden kiinteistöjen osalta, joissa mittaukset on tehty.

Sisämelumittauksia on tarkoitus tehdä vielä kolmannella kiinteistöllä. Lisäksi Turun ammattikorkea mittaa vielä erikseen ulkomelua kiinteistöillä.

Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta meluhaitasta on väännetty kättä Salossa jo vuosia, eikä kiistassa olla vielä lähelläkään maalia.

Märynummella asuva Keijo Kuisma harkitsee jo valittamista Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä.

Kuisman kiinteistö oli toinen niistä, joissa Turun ammattikorkeakoulu mittasi sisämelua helmikuussa. Hän halusi kiinteistön omistajana tarkastaa kaikki itseään koskevat tiedot ja pyysi siksi muun muassa äänitallennetta ja mittausdataa tarkistettavakseen. Ammattikorkeakoulu vastasi, ettei aineistoa voida toimittaa, koska se on hävitetty.

– Eihän tämmöinen raportti ole uskottava, eikä sitä voi hyväksyä. Lain mukaan äänitteet pitäisi säilyttää kymmenen vuotta. Tämä on ihan tarkoitushakuista, ja koko homma yritetään lakaista maton alle, Keijo Kuisma ihmettelee ja sanoo valittavansa Salon päätöksestä hallinto-oikeuteen.

– Tämä tullaan katsomaan loppuun asti. Haluamme tästä ennakkotapauksen myös siksi, ettei muualla kävisi enää samalla lailla, hän perustelee.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Sanna Leivonen (ps.) sanoo lautakunnan saaneen melumittauksista pöytäkirjat ja raportit. Äänitallenteita lautakunta ei edes pyytänyt.

– Me olemme saaneet sen, mitä olemme pyytäneet. Meillä on ollut paikalla myös kaupungin oma mittalaite, ja sillä on saatu ihan samat tulokset. Kyllä meidän täytyy johonkin luottaa, emmekä voi aina epäillä kaikkea, mitä virkamiehet tekevät, Leivonen sanoo.

Sanna Leivonen korostaa, että lautakunta on ajatellut nimenomaan asukkaiden etua.

– Olemme halunneet selvittää, onko sisällä asunnoissa sellaista melua, joka estää nukkumisen. Näissä mittauksissa sellaista ei ole ollut. Ei tätä kukaan halua tahallaan pitkittää. Kaupungilla on ihan sama tavoite kuin asukkailla, saada asiaan selvyys.

Salon kaupunginlakimies Antti Mäkelä lisää, että sisämelumittauksista on laadittu todisteelliset mittauspöytäkirjat.

– Varsinaiseen päätöksentekoon tallenteet eivät vaikuta. Väite tallenteiden häviämisestä selvitetään vielä erikseen, Mäkelä lupaa.