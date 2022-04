Matti Nurminen on valittu Kansainvälisen jääkiekkoliiton pääsihteeriksi

Suomen jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen on valittu Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n pääsihteeriksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään kesällä.

Nurminen on työskennellyt pitkään Suomen jääkiekkoliitossa. Hän tuli liittoon talouspäälliköksi vuonna 2001 ja toimitusjohtajan tehtävää hän on hoitanut vuodesta 2010.

– Olen päässyt näkemään ja kokemaan uskomattoman paljon viimeisten 21 vuoden aikana, Nurminen totesi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

– Ilokseni voin todeta, että suomalainen jääkiekko on tuona aikana ottanut isoja harppauksia eteenpäin kaukaloissa ja niiden ulkopuolella. On ollut hienoa olla mukana tässä kehityksessä.

Jääkiekolla vahva asema Suomessa

Nurmisen toimitusjohtajakaudella jääkiekko on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen urheilun ”ykköslajina”. Laji on liittotasolla päässyt nauttimaan sekä kansainvälisestä kilpailumenestyksestä maailmanmestaruuksineen että vahvasta taloudesta.

Nurmisen valinta IIHF:n operatiiviseen johtoon on myös osoitus suomalaisen jääkiekon kansainvälisestä arvostuksesta.

– Kansainvälinen jääkiekkoliitto ja sen jäsenmaat saavat Matista äärimmäisen osaavan johtajan, jolla on taatusti paljon annettavaa. Valinta kansainvälisen lajiliiton johtoon on kunnia-asia niin henkilölle itselleen kuin suomalaiselle urheilulle, Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi Nurmisen valintaa.

– Olen todella iloinen Matin puolesta ja haluan kiittää häntä erinomaisesta työstä suomalaisen jääkiekon eteen.

Suomen jääkiekkoliiton toimitusjohtajan haku käynnistetään liiton mukaan ”mahdollisimman pian”. Tehtävä tulee avoimeen hakuun.

STT

Kuvat: