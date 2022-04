Mediatiedotietojen mukaan Saksa valmis toimittamaan Ukrainalle ilmatorjuntapanssareita, Ukraina Lavrovin maailmansotapuheista: Venäjä tuntee häviävänsä

Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban mukaan Venäjän varoitukset kolmannen maailmasodan vaarasta johtuvat siitä, että Venäjä tuntee häviävänsä sodan Ukrainassa. Kuleba tviittaa Venäjän myös menettäneen toivonsa siitä, että se voisi säikytellä muun maailman lopettamaan tukensa Ukrainalle.

Tämä takia ulkomaailman täytyy vain lisätä tukeaan Ukrainalle, jotta maa voi selviytyä ja suojella Eurooppaa, Kuleba kirjoittaa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti eilen venäläismedioiden haastattelussa, että kolmannen maailmansodan uhka on todellinen ja että Nato vain ”kaataa bensaa liekkeihin” toimittamalla Ukrainalle aseita.

Uutistoimisto Ritzaun haastattelema tanskalainen puolustusasiantuntija toppuuttelee liiallista huolestumista Lavorvin puheista ja ydinsodan vaarasta. Sotilasanalyytikko Anders Puck Nielsenin mukaan Lavrovin varoittelut kolmannesta maailmasodasta voi toki tulkita uhkailuna länsimaita kohtaan, mutta kyse voi olla myös valmistautumisesta sodasta irtautumiseen pakon edessä.

– Toinen tulkinta on se, että tässä on kyse venäläisten valmistamisesta siihen, että Venäjä ei kykene toteuttamaan suuria visioitaan. Että on pakko olla vastuullinen ja ehkä jopa vetäydyttävä, jotta kolmas maailmasota voidaan välittää, Puck Nielsen sanoo.

Suomi mukana aseapukokouksessa

Yhdysvallat on kutsunut täksi päiväksi yli 40 liittolais- ja kumppanimaata Saksaan keskustelemaan Ukrainalle annettavan aseavun koordinoinnista. Ramsteinin lentotukikohdassa pidettävää kokousta isännöi Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin.

Ramsteinin tapaamiseen osallistuu myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg. AFP:n mukaan myös Suomi, Ruotsi ja Euroopan unioni olisi kutsuttu osallistumaan keskusteluihin.

Puolustusministeriöstä vahvistettiin STT:lle, että Suomesta Ramsteinin kokoukseen osallistuu kansliapäällikkö Esa Pulkkinen.

Juuri kokouksen alla useat saksalaismediat kertoivat Saksan olevan valmis toimittamaan Ukrainalle Gepard-ilmatorjuntapanssareita. Puolustusministeri Christine Lambrechtin on määrä ilmoittaa asiasta Ramsteinissa.

Saksan hallitusta ja erityisesti liittokansleri Olaf Scholzia on arvosteltu kansainvälisesti ja myös kotimaassa haluttomuudesta toimittaa Ukrainalle raskaita aseita.

Gepard-panssarit on rakennettu Leopard 1 -panssarivaunun alustalle, ja ne on varustettu tutkalla sekä kahdella 35 millimetrin ilmatorjuntakanuunalla, kertoo Süddeutsche Zeitung. Ilmatorjunnan lisäksi panssareita voi käyttää myös maamaaleja vastaan.

Mediatietojen mukaan Saksa on myös suostunut kouluttamaan ukrainalaissotilaita saksalaisvalmisteisten panssarihaupitsien käyttöön. Näitä aseita (Panzerhaubitze 2000) Ukraina saa Hollannista.

YK:n pääsihteeri tapaa Putinin

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres matkustaa tänään tapamaan presidentti Vladimir Putinia ja ulkoministeri Sergei Lavrovia Moskovaan. Tapaaminen järjestyy Guterresin pyynnöstä, joka on useaan otteeseen vaatinut tulitaukoa Ukrainaan.

Ylihuomenna torstaina Guterresin on määrä vierailla Kiovassa ja keskustella muun muassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Zelenskyi on arvostellut Guterresia siitä, että pääsihteeri vierailee ensin Venäjällä ja vasta sitten Ukrainassa.

Britannian sotilastiedustelu arvioi Venäjän pyrkivän saartamaan ukrainalaisten linnoittamia asemia Itä-Ukrainassa, tviittaa Britannian puolustusministeriö. Sen mukaan Venäjä näyttää vallanneen Kreminnan kaupungin ukrainalaisilta.

Raskaita taisteluja käydään myös Izjumin eteläpuolella, missä venäläisjoukot pyrkivät etenemään kohti Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkeja. Zaporizhzhjassa ukrainalaiset ovat vahvistaneet puolustusasemiaan ja odottavat venäläisten hyökkäävän etelästä, brittitiedustelu arvioi.

Niilo Simojoki

STT

