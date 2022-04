Mehujäätehdas käynnistyi Paimiossa – Sanna Koponen-Yöntilä ja Marko Koponen valmistavat artesaanimehujäitä alkoholilla ja ilman

Paimion keskustassa on tänä talvena aloittanut toimintansa mehujäätehdas Påps & Skål. Sanna Koponen-Yöntilä ja Marko Koponen ostivat jäätelötehtaan liiketoiminnan ja siirsivät sen Paimioon. Nyt artesaanimehujäiden valmistus on jo hyvässä vauhdissa Vistantiellä.

– Tästä on hyvä jatkaa ja lähteä kehittämään toimintaa, Koponen-Yöntilä sanoo.

Tehtaan valmistamat mehujäät eivät ole ihan tavallisia mehujäitä, vaan meksikolaisia paletoja. Paletassa on pelkästään hedelmää ja marjoja, eikä ollenkaan lisättyä vettä, sokeria ja lisäaineita. Lisäksi tehtaassa valmistuu alkoholillisia mehujäitä Skåleja eli jäädytettyjä drinkkejä. Niiden alkoholipitoisuus on 5 prosenttia.

– Alkoholi jäätyy huonosti, joten tätä korkeampi alkoholipitoisuus saisi mehujään sulamaan liian nopeasti, Koponen toteaa.

Mehujäätehdas osui Sanna Koponen-Yöntilän ja Marko Koposen kohdalle viime syksynä kuin tilauksesta.

Kaarinalainen pariskunta työskentelee rakennusalalla, mutta kaipasi päivätyönsä oheen jotakin pienimuotoista yritystoimintaa. Heillä on myös Kaarinan Mattelmäen kartanossa toimiva juhlatilapalvelu, mutta koronarajoitusten aikaan isompia tilaisuuksia ei ole pystytty järjestämään. Niinpä he alkoivat etsiä jotakin muuta.

Silloin Koponen-Yöntilä huomasi myynnissä olevan mehujäätehtaan. Nauvolainen kahvila-ravintola Köpmans oli lanseerannut Påps & Skål -jääherkut vuonna 2019.

– Tämä oli meille juuri sopiva juttu, sillä haimme sivutointa, jossa on kiva fiilis, ja tuotetta, johon uskomme. Ja nämä ovat juuri hyvän mielen kesätuotteita, hän kuvailee.

– Uskon, että nämä tuotteet ovat juuri tätä päivää. Paletat sopivat myös terveellistä ruokavaliota noudattaville ja urheilijoille, ja niitä uskaltaa antaa pienille lapsillekin. Ne ovat myös lähituotteita, sillä esimerkiksi mansikka-cantaloupe-minttu-paletan mansikat tulevat lähitilalta. Alkoholilliset mehujäät taas ovat kansainvälinenkin trendi, ja ne sopivat kesäterasseille, hän jatkaa.

Marko Koponen tutustui paletaan ensimmäistä kertaa reilut kymmenen vuotta sitten Floridan matkalla.

– Nappasin meksikolaisesta kioskista mehujään tapaisen. Myyjä kertoi minulle, että se on pelkästä hedelmästä tehty paleta. Kokemus jäi mieleen, hän kertoo.

Nyt pariskunta on opiskellut valmistamaan niitä itse. Edelliset yrittäjät kävivät Paimiossa opastamassa heidät alkuun, ja nyt tuotanto jo pyörii. Toistaiseksi he valmistavat mehujäitä kahden hengen voimin.

– Kaksi ihmistä pystyy tekemään noin 1 000 mehujäätä päivässä. Ainakin nyt aluksi teemme tätä kahdestaan, mutta tavoitteena on, että voisimme jossain vaiheessa palkata työntekijöitä, Koponen sanoo.

– Työskentelemme tehtaassa illat ja viikonloput. Kyllähän tässä kiirettä pitää, kun 22.–24. huhtikuuta Helsingissä on jäätelö- ja suklaamessut, jonne pitäisi saada tuotteita. Ja toukokuun alussa tuotteitamme lähtee K-kauppoihin ja ravintoloihin, Koponen-Yöntilä kertoo.

Påps & Skålin tuotteita on myyty K-kaupoissa jo aiemminkin. Lisäksi niitä on ollut jonkin verran myynnissä ravintoloissa ja tietysti kahvila-ravintola Köpmansissa. Sanna Koponen-Yöntilän ja Marko Koposen tavoitteena on laajentaa tuotteiden markkinoita.

– Alkoholillisia mehujäitä haluaisimme ravintoloihin ja kesäterasseille. Alkoholittomia paletoja voisi olla myös esimerkiksi kuntosaleilla ja työpaikoilla: esimerkiksi omalla työpaikallani on yleensä tarjolla hedelmiä, mutta ensi kesäksi on tulossa tarjolle paletoja, Koponen-Yöntilä kertoo.

Pariskunnalta on jo kyselty, tuleeko tuotteita myyntiin myös tehtaan yhteyteen Paimion keskustaan. He pitävät ajatusta hyvänä, mutta ei ihan vielä ajankohtaisena.

– Tämä vuosi näyttää, miten tämä lähtee sujumaan. Ensi kesänä se voisi hyvinkin olla mahdollista, Koponen arvelee.

Myös tuotevalikoimaa tullaan jatkossa lisäämään. Toiminta on käynnistetty alkuperäisellä tuoteperheellä, johon kuuluvat alkoholittomat mango-passion-suklaa, mansikka-cantaloupe-minttu ja ananas-kiivi sekä alkoholilliset gin tonic, mansikka-mojito, suklaa caffe ja vadelma pina colada.

– Mennään ensin näillä, mutta tulevaisuudessa aiomme kehittää kausimakuja, joista suosituimmat voidaan ottaa mukaan vakiotuoteperheeseen, Koponen sanoo.