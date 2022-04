Melkoinen tarina se on tämäkin – muiden avulla pudotuspeleihin selvinneellä PeU-Basketilla on finaalipaikka katkolla keskiviikkona Perniössä

Kun PeU-Basket lopulta rimaa hipoen ja muiden avustuksella pääsi koripallon miesten I divisioona B:n pudotuspeleihin, on meno ollut sen jälkeen ja siihen nähden melkoista. Yksi monista merkkipaaluista tuli sunnuntaina Vantaalla, jossa joukkue voitti ensimmäisessä välierässä PuHu Juniorit jopa selvällä 15 pisteen erolla (74–59).

Asiat asettuvat perspektiiviin sillä, että kyseessä oli PuHulle koko kauden ensimmäinen kotitappio. Voitot olivat tähän asti tulleet keskimäärin noin 15 pisteen erolla.

– Olimme alusta asti todella hyvällä ilmeellä ja energialla. Yhdeksällä miehellä pelattiin, ja jokainen jätkä tuli peliin hyvin mukaan, totesi PeU-Basketin päävalmentaja Jussi Savolainen.

PeU johtikin ottelua koko ajan siitä lähtien, kun se aloitti 7–0-pisteputkella. Ilman kauden parasta pistemiestään Valtteri Leinoa pelanneen PuHun kiriä typisti se, että joukkue heitti kaukaa etenkin ensimmäisellä puoliajalla todella huonosti.

– Ainahan tässä katsoo niitä asioita, joita voisi tehdä vielä paremmin. Laadukas kaukoheittäjä Niki Ahola sai muutaman aivan liian helpon paikan, mutta meidän onneksemme ne heitot menivät ohi. Lisäksi PuHu sai hyödynnettyä ykkösaseitaan eli nopeita hyökkäyksiä välillä tehokkaasti, Savolainen purki peliä.

Silti on täysin selvää, että pelissä oli paljon enemmän positiivista kuin negatiivista.

– Reilusti plussan puolellehan tämä meni ehdottomasti. Alleviivaan edelleen sitä, kuinka hyvin tulimme otteluun ja pystyimme myös pitämään vireen yllä, päävalmentaja puntaroi.

William Loyd ja Patrik Poutiainen tekivät omat tutut tehonsa, mutta onnistujia löytyi laajemmaltikin.

– Taneli Lindström oli ensin armeijassa tammikuuhun asti, ja sen jälkeen oli esimerkiksi koronaa. Nyt hän pääsi mukaan ja toi meille todella tärkeät minuutit. Timo Niitynperä teki noin 13 minuutissa kymmenen pistettä (ilman ohiheittoja, toim. huom.) ja puolusti hyvin, Savolainen kiitteli.

Niinpä PeU-Basketilla on finaalipaikka katkolla keskiviikkona Perniön liikuntahallilla. Divisioona B:n voittajalla on mahdollisuus nousta kauden päätteeksi divisioona A:han. Toinen finalisti on joko Hyvinkään Ponteva tai perinteikäs Pantterit.

PeU-Basketilla oli aikanaan pelillisesti mahdollisuus nousta divisioona A:han kauden 2015 päätteeksi. Tuolloin seura kieltäytyi paikasta.

MIESTEN I DIVISIOONA B, 1. VÄLIERÄ

PuHu–PeU-Basket 59–74 (9–11, 12–19, 21–24, 17–20)

PeU-Basketin pisteet/levypallot: William Loyd 22/9, Patrik Poutiainen 16/11, Tuukka Juntunen 8/4, Niko Huoponen 5/6, Onni Mäkynen 1/14, Taneli Lindström 6/2, Timo Niitynperä 10/3, Saku Ahonen 0/2, Wiljami Vihiniemi 6/0.

PuHun parhaat pistemiehet: Aku Välimäki 17/6, Ville Karhu 16/1, Tony Rautiainen 11/4.

Yleisöä: 207

2. välierä PeU-Basket–PuHu ke 13.4. kello 18.30 Perniön liikuntahallilla.