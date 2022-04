Metso Outotecin alkuvuoden tulos oli hyvä markkinaympäristön epävakaudesta huolimatta

Kaivosteknologiayhtiö Metso Outotecin alkuvuoden tulos oli hyvä huolimatta Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotatoimien aiheuttamasta epävarmuudesta ja markkinaympäristön epävakaudesta. Näin luonnehtii yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo osavuosikatsauksessa.

Yhtiön liikevoitto nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 139 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten vastaavaan aikaan oli 91 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 26 prosenttia vuoden takaisesta ja oli lähes 1,2 miljardia euroa. Saatujen tilausten arvo oli yli 1,4 miljardia euroa.

Metso Outotec ilmoitti helmikuun lopussa keskeyttävänsä toimitukset Venäjälle toistaiseksi, eikä yhtiö ole Vauramon mukaan sen jälkeen ottanut uusia tilauksia Venäjältä.

– Tilauskannassamme on kuitenkin edelleen venäläisten asiakkaiden tilauksia, ja ajamme alas näitä sopimuksia hallitusti, noudattaen soveltuvia pakotteita täysimääräisesti ja sidosryhmämme huomioon ottaen.

Markkina-aktiviteetti muualla on Vauramon mukaan jatkunut vahvana. Mineraalien kysyntä on kasvanut, ja yhtiö odottaa markkinoiden pystyvän kompensoimaan Venäjän tilauksia.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla.

STT

