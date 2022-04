Mielenosoitukset jatkuvat talouskriisissä painivassa Sri Lankassa

Sri Lankassa poliisi käytti kyynelkaasua satoja opiskelijoita vastaan näiden osoittaessa perjantaina mieltään maan pahenevan ruoka-, polttoaine- ja lääkepulan takia. Opiskelijat yrittivät marssia maan parlamenttiin.

Sri Lankaa ravistelleissa mielenosoituksissa on viime viikkoina vaadittu presidentti Gotabaya Rajapaksan ja tämän hallinnon eroa. Tarvikepulan lisäksi hinnat ovat nousseet nopeasti talouskriisin keskellä, ja maata piinaavat pitkät sähkökatkot.

Tuhansien ihmisten odotetaan osallistuvan lauantaina mielenosoituksiin, joista povataan tähän mennessä suurimpia.

Mielenosoituksia on pyritty tähän mennessä tukahduttamaan ulkonaliikkumiskielloin ja estämällä kansalaisten pääsy sosiaalisen median alustoille.

Pandemia vei turistit ja ulkomaiset rahalähetykset

Sri Lanka painii kymmenien miljardien dollareiden velan kanssa, sillä pandemia on sekä haitannut maalle tärkeää turismia merkittävästi että vähentänyt ulkomaisia rahalähetyksiä.

Perustarvikkeiden pula on aiheutunut laajasta tuontikiellosta maan pyrkiessä säästämään valuuttavarantojaan velkojensa maksuun.

Sri Lankan keskuspankin mukaan myös yritykset hallita valuuttamarkkinoita ja pitää korot keinotekoisen alhaisina kuluneen vuoden aikana ovat vaikuttaneet maan ennennäkemättömään taloudelliseen kaaokseen.

Monien taloustieteilijöiden mielestä maan kriisiä ovat pahentaneet hallinnon virheet, vuosikausia jatkunut velkaantuminen sekä huonosti suunnitellut veroleikkaukset.

Pelastuspakettineuvottelut IMF:n kanssa alkamassa

Tällä viikolla presidentti Rajapaksa nimitti asiantuntijapaneelin hoitamaan maan velkojen uudelleenjärjestelyä.

Sri Lanka on alustavasti neuvotellut Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n kanssa pelastuspaketista. Sri Lankan on määrä aloittaa varsinaiset tapaamiset valuuttarahaston kanssa ensi viikolla.

Vajaa viikko sitten maan talousministeri ja presidentin veli Basil Rajapaksa jätti eroilmoituksensa ja tämän seuraaja Ali Sabry seurasi perässä oltuaan vain päivän virassa. Perjantaina Sabry kertoi kuitenkin jatkavansa toistaiseksi talousministerinä, sillä kukaan muu ei ollut ollut halukas ottamaan salkkua vastaan.

Valtaosa muistakin hallituksen ministereistä on jättänyt eroilmoituksensa. Oppositiopuolueet ovat hylänneet presidentin kutsun osallistua yhteishallitukseen ja sen sijaan yhtyneet mielenosoittajien vaatimuksiin saada presidentti eroamaan.

STT

Kuvat: