Mika Kojonkoski nimettiin mäkihypyn ja yhdistetyn lajijohtajaksi, Antti Kuismasta yhdistetyn maajoukkuevalmentaja

Hiihtoliitto on nimennyt Mika Kojonkosken mäkihypyn ja yhdistetyn lajijohtajaksi. Hiihtoliitto kertoo, että Kojonkosken vastuulla on mäkihypyn ja yhdistetyn valmennus- ja koulutusjärjestelmän rakentaminen.

Kojonkoski on toiminut urallaan muun muassa Itävallan, Suomen ja Norjan mäkihyppymaajoukkueiden päävalmentajana.

Hiihtoliitto nimesi Antti Kuisman yhdistetyn A-maajoukkueen uudeksi valmentajaksi. Petter Kukkosta tehtävässä seuraava Kuisma on valmentanut 12 vuoden ajan nuorten maajoukkueessa.

STT

Kuvat: