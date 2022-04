Ministeri Lindén ei vie potilasturvallisuuslakia valtioneuvoston käsittelyyn keskiviikkona

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) ei vie potilasturvallisuuslakia valtioneuvoston käsittelyyn keskiviikkona, koska hoitoalan työtaistelu ei laajene aiempien suunnitelmien mukaisesti perjantaina. Lindén kertoi asiasta Twitterissä.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ilmoittivat maanantaina, että hoitajalakon toinen aalto siirtyy alkamaan 20. huhtikuuta.

Hoitajajärjestöt siirtävät lakon alkamista muutamalla päivällä eteenpäin, jotta sovittelulautakunnalle jäisi riittävästi aikaa työriidan sovitteluun.

Lindénin mukaan potilasturvallisuuslain viemiselle valtioneuvoston käsittelyyn ei tällä hetkellä ole tarvetta, koska potilasturvallisuus ei lakon takia vaarannu 15.-20. huhtikuuta.

Uusi kahden viikon lakko

Hoitajajärjestöjen mukaan hoitajalakon toinen vaihe alkaa keskiviikkona 20. huhtikuuta kello kuudelta aamulla ja päättyy 4. toukokuuta samaan kellonaikaan. Lakon piirissä on noin 35 000 hoitajaa.

Uusi lakko koskee 13:a sairaanhoitopiiriä. Lakko on rajattu koskemaan vain erikoissairaanhoitoa, eli vanhuspalvelut ja perusterveydenhuolto jäävät sen ulkopuolelle.

Lakkokohteissa annetaan suojelutyötä potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.

Noin 25 000 Tehyn ja Superin hoitajaa aloittivat kahden viikon lakon huhtikuun alussa. Tämän lakon on määrä päättyä perjantaiaamuna.

Tuomas Savonen

STT

