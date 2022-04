Kiistelty potilasturvallisuuslaki etenemässä hallituksen istuntoon – ”Kaikkien puolueiden kannat ovat auki vielä tässä vaiheessa”

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) puoltaa potilasturvallisuuslain viemistä valtioneuvoston käsittelyyn.

Hallitus järjestää valtioneuvoston yleisistunnon seuraavan kerran keskiviikkona. Asian takia ei ole siis tarkoitus järjestää ylimääräistä istuntoa.

Syynä on potilasturvallisuus, joka on viranomaisten mukaan vaarantunut. Hoitajajärjestöt Tehy ja Super aloittivat lakon alallaan kuun alussa.

Työtaistelu on nyt voimassa kuudessa sairaanhoitopiirissä. Lakko on laajenemassa perjantaina. Tähän mennessä suojelutyön saatavuus on Lindénin mukaan eräissä sairaanhoitopiireissä parempi kuin toisissa.

– Niissä piireissä, joissa se ei ole hyvä, tilanne on tosi hankala, mennään hetki kerrallaan ja koko ajan alle kaikkien turvallisten minimien, Lindén sanoo STT:lle.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä oli koolla pohtimassa suojelutyön riittävyyttä sunnuntai-iltana. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti heti lakon alkamisen jälkeen lain valmistelun.

Huonoin tilanne on Lindénin mukaan Varsinais-Suomessa ja huono tilanne on myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Myös Pohjois-Pohjanmaalla Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa leikkaussaleissa, päivystyksessä ja teho-osastolla ei ole tarpeeksi henkilökuntaa.

– Tämä tilanne on syy, miksi minä olen velvollinen antamaan tämän lakiesityksen, Lindén sanoo.

– Jos aluehallintovirastot, Valvira ja sosiaali- ja terveysministeriön senioriasiantuntijat ovat sitä mieltä, että potilasturvallisuus on vaarantunut, osin vakavasti vaarantunut ja eräin osin muuttumassa kriittiseksi, en minä voi ministerinä sanoa, että tilanne olisi toisin.

”Kaikkien puolueiden kannat auki”

Lain edistäminen on ollut poliittisesti vaikeaa. Lindénin mukaan hallituspuolueet eivät ole sitoneet kantojaan, mikä tarkoittaisi sitä, että lain eteneminen eduskuntaan ei ole vielä varmaa. Tämä koskee myös hänen omaa puoluettaan SDP:tä.

– Kaikkien puolueiden kannat ovat auki vielä tässä vaiheessa, Lindén sanoo.

Tehy ja Super ovat vastustaneet lakia raivokkaasti, sillä ne ovat sanoneet sen rajaavan työntekijöiden lakko-oikeutta. Järjestöt ovat nimittäneet lakia ”pakkotyölaiksi”.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toisti Ylen järjestämällä Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina vastenmielisyytensä lain säätämistä kohtaan. Hänen mukaansa hallitus ei missään nimessä halua rajoittaa työntekijöiden lakko-oikeutta, mutta samaan aikaan se on vastuussa hoidon tarjoamisesta sitä tarvitseville suomalaisille.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) on sanonut, ettei vasemmistoliitto ole valmis viemään lakia eteenpäin.

Työriidassa työntekijöitä edustavat sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, koulutettujen kuntatyöntekijöiden Juko ja Julkisen alan unioni JAU. Työnantajia edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. KT on katsonut, että hoitajien kanssa järjestetty suojatyö ei ole ollut riittävää.

Osapuolia kuultiin ensi kertaa

Kunta-alan työriitaa ratkomaan asetettu sovittelulautakunta tapasi työriidan neuvotteluosapuolia ensimmäistä kertaa sunnuntaina.

Lautakuntaa johtava Elina Pylkkänen kertoo, että osapuolia kuultiin toisista erillään. Tapaamiset järjestettiin valtakunnansovittelijan toimistolla Helsingin Bulevardilla.

Pylkkäsen mukaan lautakunnalle oli tärkeää päästä omakohtaisesti kuulemaan neuvotteluryhmien kantoja.

– He saivat itse kertoa omin sanoin, mikä heidän käsityksensä tilanteesta on, Pylkkänen sanoo.

Osana työtään lautakunta aikoo perehtyä eri taloudellisten tutkimuslaitosten ennusteisiin talouden näkymistä. Pylkkäsen mukaan ne ovat hyvin tärkeitä sovitteluratkaisua etsiessä.

– Meidän täytyy hankkia kaikki olennainen taustatieto, jotta voimme lähteä eteenpäin, Pylkkänen sanoo.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) asetti lautakunnan perjantaina. Yhdeksänhenkistä lautakuntaa johtava Pylkkänen on työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri.

Hoitajien ohella esimerkiksi opettajia on ollut lyhyempien lakkojen piirissä Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja Turussa. Lakkojen odotetaan laajenevan alkavalla viikolla.

Sovittelulautakuntaa on käytetty edellisen kerran kunta-alalla vuonna 2007.

